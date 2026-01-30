Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    30 Jan 2026 4:52 PM IST
    Updated On
    30 Jan 2026 4:52 PM IST

    പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍വച്ച് പരാതിക്കാരിയുടെ കഴുത്തിൽ കത്തികൊണ്ട് കുത്താന്‍ ശ്രമിച്ച പ്രതി പിടിയില്‍

    police
    തിരുവനന്തപുരം: കടക്കാവൂര്‍ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ പരാതിക്കാരിയുടെ കഴുത്തിൽ കത്തികൊണ്ട് കുത്താൻ ശ്രമിച്ച് യുവാവ്. സംഭവത്തില്‍ പ്രതി മുഹമ്മദ് ഖാനെതിരെ പൊലീസ് വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തു. യുവതിയുടെ പരാതി അനുസരിച്ച് ഇരുവരോടും എസ്.എച്ച്.ഒ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവമുണ്ടായത്.

    പെരുങ്കുളം സ്വദേശിയായ യുവതിയും മുഹമ്മദ് ഖാനും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു താമസം. ഇവര്‍ക്ക് ഒരു കുട്ടിയുമുണ്ട്. കുറച്ച് കാലമായി പ്രതി യുവതിയെയും കുഞ്ഞിനെയും നോക്കുന്നില്ലെന്നാണ് യുവതിയുടെ പരാതി.

    പ്രശ്നത്തിൽ എസ്.എച്ച്.ഒ ഇരുവരെയും വിളിച്ചിരുത്തി സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. ബാഗില്‍ നിന്ന് പ്രതി കത്തിയെടുത്ത് യുവതിയുടെ കഴുത്തിൽ കുത്തുകയായിരുന്നു. പൊലീസുകാർ സമയോചിതമായി ഇടപെട്ടതോടെ യുവതി രക്ഷപ്പെട്ടു. പൊലീസുകാർ യുവാവിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി.

    അറസ്റ്റു ചെയ്ത പ്രതിയെ പോലീസ് കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു.

    TAGS:Police StationArrestKadakkavur
