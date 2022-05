cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article തിരുവനന്തപുരം: വരവ്​ ​ചെലവ്​ കണക്ക്​ നോക്കലും ശമ്പളം ​കൊടുക്കലുമൊന്നും മന്ത്രിയുടെ പണിയല്ലെന്നും അതിനാണ്​ മാനേജ്​മെന്‍റിനെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി ആന്‍റണി രാജു. തന്‍റെയോ വകുപ്പിന്‍റെയോ സർക്കാറിന്‍റെയോ പിടിപ്പുകേടുകൊണ്ടല്ല ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടായത്​. സർക്കാറിന്​ എല്ലാക്കാലത്തും കെ.എസ്​.ആർ.ടി.സിയിലെ ശമ്പളത്തിന്​ വേണ്ട മുഴുവൻ തുകയും നൽകാനാകില്ല. ഇത്​ താൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. ധനമന്ത്രി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞതോടെയാണ്​ ആന്‍റണി രാജുവിന്‍റെയല്ല, സർക്കാറിന്‍റെ നിലപാടാണെന്ന്​ ആളുകൾക്ക്​ ബോധ്യ​പ്പെട്ടത്​. പ്രതിമാസ വരുമാനമായ 152 കോടി രൂപയിൽ 90 കോടിയോളം ഡീസലിന്​ ചെലവാകും​. 30 കോടി കൺസോർട്യം വായ്പ തിരിച്ചടവിന്​ വേണം. ശമ്പളം​ ആദ്യം കൊടുത്തിട്ട്​ ഡീസൽ മുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ വണ്ടി എങ്ങനെ ഓടുമെന്നാണ്​ മാനേജ്​മെന്‍റ്​ ചോദിക്കുന്നത്​. ഇതൊക്കെ മാനേജ്​മെന്‍റുമായി യൂനിയനുകൾ ചർച്ച ചെയ്​ത്​ പരിഹരിച്ചോട്ടെ. സമരത്തിന്​ എതിരാണെന്ന്​ താൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സമരങ്ങളും സത്യഗ്രഹങ്ങളും പോരാട്ടങ്ങളും നടത്തേണ്ടിവരും. അംഗീകൃത സംഘടനകളിൽ സി.ഐ.ടി.യു പണിമുടക്കിയിട്ടില്ല. ഐ.എൻ.ടി.യു.സിയും ബി.എം.എസുമാണ്​ പണിമുടക്കിയത്​. അതിനുപിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയമു​ണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. Show Full Article

Accounting and pay is not the job of a minister says Antony Raju