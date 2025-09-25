Begin typing your search above and press return to search.
    25 Sept 2025 3:00 PM IST
    25 Sept 2025 3:00 PM IST

    പ​ത്തു​വ​ര്‍ഷ​ത്തി​നി​ടെ മ​രി​ച്ച​ത് നൂ​റി​ല​ധി​കം പേ​ർ; കൊല്ലം ബീച്ചിൽ അപകടങ്ങൾ പെരുകുന്നു

    കൊ​ല്ലം ബീ​ച്ചി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ തി​ര​മാ​ല​യു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൻ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ​വി​ധം റീ​ൽ​സ് ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ (ചിത്രം-  സി. ​സു​രേ​ഷ്​ കു​മാ​ർ)

    കൊ​ല്ലം: ശ​ക്​​ത​മാ​യ ക​ട​ലേ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന കൊ​ല്ലം ബീ​ച്ചി​ൽ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ പെ​രു​കു​ന്നു. ​കൊ​ല്ലം തീ​ര​ത്ത്​ ക​ട​ൽ കാ​ണാ​നെ​ത്തി​യ വി​ദേ​ശി വ​നി​ത ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ത​ല​നാ​രി​ഴ​ക്കാ​ണ്​ ക​ട​ലി​ൽ പെ​ടാ​തെ ര​ക്ഷ​പെ​ട്ട​ത്.

    ര​ണ്ടു​ദി​വ​സം മു​മ്പ്​ ത​മി​ഴ്​​നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തി​യ ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ തി​ര​യി​ൽ മു​ങ്ങി​താ​ണ​പ്പോ​ൾ മ​ത്സ്യ​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​ണ്​ ര​ക്ഷ​പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ​കൊ​ല്ലം ബീ​ച്ച്​ അ​പ​ക​ട​ര​ഹി​ത​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ മു​മ്പ്​ ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​ണ​​ങ്കി​ലും ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    ക​ട​ല്‍ത്തി​ര​മാ​ല​ക​ളി​ല്‍ കാ​ല്‍ ന​ന​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ര്‍ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ള്‍ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ചാ​ല്‍ തി​ര​യി​ല്‍ അ​ക​പ്പെ​ടാ​ന്‍ സാ​ധ്യ​ത​യേ​റെ​യാ​ണ്​ ഇ​വി​ടെ. അ​പ​ക​ടം പ​തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന കൊ​ല്ലം ബീ​ച്ചി​ല്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ പ​ത്തു​വ​ര്‍ഷ​ത്തി​നി​ടെ നൂ​റി​ല​ധി​കം പേ​രാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. അ​തി​ലേ​റെ​പേ​രെ ലൈ​ഫ്ഗാ​ര്‍ഡു​ക​ളും മ​റ്റും ര​ക്ഷ​പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ബീ​ച്ചി​നോ​ട് ചേ​ര്‍ന്ന ക​ട​ലി​ല്‍ മി​ക്ക​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും അ​പ​ക​ട സാ​ധ്യ​ത കൂ​ടു​ത​ലാ​ണെ​ന്ന് ലൈ​ഫ് ഗാ​ര്‍ഡു​ക​ള്‍ പ​റ​യു​ന്നു. ക​ട​ലി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങാ​തി​രി​ക്കാ​നും കു​ളി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​നും വ​ടം കെ​ട്ടി​ത്തി​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച് കു​ട്ടി​ക​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രു​മാ​യി ക​ട​ലി​ല്‍ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന മു​തി​ര്‍ന്ന​വ​ര്‍ ഏ​റെ​യാ​ണ്.

    കൊ​ല്ലം പോ​ര്‍ട്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള ക​പ്പ​ല്‍ ചാ​ലി​ന് സ​മീ​പ​ത്തു​ള്ള തീ​ര​ത്തോ​ട് ചേ​ര്‍ന്ന് നാ​ല് മീ​റ്റ​ര്‍ മു​ത​ല്‍ 16 മീ​റ്റ​ര്‍ വ​രെ ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള വ​ലി​യ കു​ഴി​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. കൊ​ല്ലം ബീ​ച്ചി​ലെ പ്ര​ധാ​ന അ​പ​ക​ട​ഭീ​ഷ​ണി തി​ര​മാ​ല​ക​ളും ഇ​ത്ത​രം കു​ഴി​ക​ളു​മാ​ണ്. ലൈ​ഫ് ഗാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കു​റ​വാ​ണെ​ന്നും ഇ​ത് അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ര​ണം ബീ​ച്ചി​ന്റെ നീ​ളം വ​ർ​ധി​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ളു​ക​ൾ ക​ട​ലി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങു​ക​യും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്.​ക​ട​ലി​ലെ തി​ര​മാ​ല​ക​ളു​ടെ ശ​ക്തി കു​റ​യ്ക്കാ​ൻ ബീ​ച്ചി​ന് 200 മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ​യാ​യി സി​ന്ത​റ്റി​ക്ക്​ ജി​യോ ട്യൂ​ബു​ക​ളി​ൽ മ​ണ​ൽ നി​റ​ച്ച്​ സ്ഥാ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ്പാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ജി​യോ ട്യൂ​ബു​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ, ചെ​റി​യ പു​ലി​മു​ട്ടു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്​ സം​ബ​ന്​​ധി​ച്ചും ആ​ലോ​ച​ന​ക​ൾ ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ബീ​ച്ചി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്​ ത​ട​യാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന ലൈ​ഫ്​ ഗാ​ർ​ഡു​ക​ളെ അ​സ​ഭ്യം പ​റ​യു​ന്ന​വ​രും നി​ര​വ​ധി​യാ​ണ്.

    ഇ​തി​നി​ടെ റീ​ൽ​സ്​ ചി​ത്രീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്​ ഉ​യ​ർ​ന്നു​പൊ​ങ്ങു​ന്ന തി​ര​മാ​ല​ക​ളു​ടെ മു​ന്നി​ലെ​ത്തു​ന്ന ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ർ പ​ല​പ്പോ​ഴും അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പെ​ടാ​റു​ണ്ട്. സാ​ഹ​സി​ക​ത​ക്കി​ട​യി​ൽ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രും നി​ര​വ​ധി​യാ​ണ്. ര​ണ്ട്​ ഷി​ഫ്​​റ്റു​ക​ളി​ലാ​യി ഏ​ഴു ലൈ​ഫ്​ ഗാ​ർ​ഡു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ കൊ​ല്ലം ബീ​ച്ചി​ലു​ള്ള​ത്.

    തി​ര​ക്കേ​റു​ന്ന സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും ഇ​വ​ർ​ക്ക്​ ഓ​ടി​യെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല. വി​സി​ൽ അ​ല്ലാ​തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​യോ​ഗ്യ​മാ​യ മൈ​ക്ക്​ പോ​ലും ഇ​വ​ർ​ക്കി​ല്ല.

    തീ​രം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും ബീ​ച്ച്​​കാ​ണാ​ൻ എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി നി​ൽ​ക്കാ​നും തീ​ര​ദേ​ശ വി​ക​സ​ന കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ നി​ര​വ​ധി പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ്​ ഓ​രോ ത​വ​ണ​യും ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​ന്നും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​കാ​റി​ല്ല.

