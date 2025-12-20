Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    നിലമേൽ അപകടം; മരണത്തിലും തണലായി ദേവപ്രയാഗ്

    ഒമ്പത് വയസുകാരന്റെ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്തു
    organ transplant
    ദേ​വ പ്ര​യാ​ഗ്

    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ്: നി​ല​മേ​ലി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റ് ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന ഒ​മ്പ​ത് വ​യ​സു​കാ​ര​ൻ ദേ​വ​പ്ര​യാ​ഗി​ന്റെ അ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ൾ ദാ​നം ചെ​യ്തു. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം തി​രു​മ​ല ആ​റാ​മ​ട​യി​ൽ നെ​ടു​മ്പ​റ​ത്ത് വീ​ട്ടി​ൽ ബി​ച്ചു​ച​ന്ദ്ര​ന്റെ​യും സി.​എം. അ​ഖി​ല​യു​ടെ​യും മ​ക​നാ​ണ് ദേ​വ​പ്ര​യാ​ഗ്. ദേ​വ​പ്ര​യാ​ഗി​ന്റെ അ​ഞ്ച് അ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ദാ​നം ചെ​യ്ത​ത്. ഒ​രു വൃ​ക്ക​, ക​ര​ൾ, ഹൃ​ദ​യ​വാ​ൽ​വ്, ര​ണ്ട് നേ​ത്ര പ​ട​ല​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ദാ​നം ചെ​യ്ത​ത്.

    ഒ​രു വൃ​ക്ക​യും ക​ര​ളും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ രോ​ഗി​ക്കും നേ​ത്ര​പ​ട​ല​ങ്ങ​ൾ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ റീ​ജ​ന​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ഓ​ഫ്താ​ൽ​മോ​ള​ജി​യി​ലെ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കും ഹൃ​ദ​യ​വാ​ൽ​വ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ശ്രീ ​ചി​ത്ര തി​രു​നാ​ൾ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഫോ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി​യി​ലെ രോ​ഗി​ക്കു​മാ​ണ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി വീ​ണ ജോ​ർ​ജ് ദേ​വ​പ്ര​യാ​ഗി​ന് ആ​ദ​രാ​ഞ്ജ​ലി​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യും കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ ദുഃ​ഖ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഡി​സം​ബ​ർ 15ന് ​കൊ​ല്ലം നി​ല​മേ​ലി​ൽ ശ​ബ​രി​മ​ല തീ​ര്‍ഥാ​ട​ക​ര്‍ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച വാ​ഹ​നം അ​പ​ക​ട​ത്തി​ല്‍പ്പെ​ട്ട് ദേ​വ​പ്ര​യാ​ഗി​ന്റെ അ​ച്ഛ​ൻ ബി​ച്ചു ച​ന്ദ്ര​നും സു​ഹൃ​ത്ത് സ​തീ​ഷ് വേ​ണു​ഗോ​പാ​ലും സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്തു​ത​ന്നെ മ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. കാ​റി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ദേ​വ​പ്ര​യാ​ഗി​ന്റെ നി​ല അ​തീ​വ​ഗു​രു​ത​ര​വാ​സ്ഥ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. മൂ​ന്നു​പേ​രെ​യും ഉ​ട​ൻ വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ടി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് ദേ​വ​പ്ര​യാ​ഗി​നെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഡി​സം​ബ​ർ 18ന് ​മ​സ്തി​ഷ്ക​മ​ര​ണം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചതോടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​യ​വ​ദാ​ന​ത്തി​ന് സ​ന്ന​ദ്ധ​ത അ​റി​യി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    News Summary - Accident on the ground; Devprayag's organs transplanting
