Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 12:12 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 4:11 PM IST

    മാധ്യമലോകത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ അക്കാദമിക ഇടപെടലുകൾ അനിവാര്യം -ശശികുമാർ

    മാധ്യമലോകത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ അക്കാദമിക ഇടപെടലുകൾ അനിവാര്യം -ശശികുമാർ
    ആലുവ യു.സി കോളജിലെ ത്രിദിന ദേശീയ സെമിനാർ മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ശശികുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു


    ആലുവ: മാധ്യമ ലോകത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ അക്കാദമിക ഇടപെടലുകൾക്ക് വലിയ പങ്കു വഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ശശികുമാർ. ആലുവ യു.സി കോളജ് മലയാള വിഭാഗത്തിലെ വിദ്വാൻ പി.ജി. നായർ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സംഘടിപ്പിച്ച ‘മാധ്യമം; സമകാലിക വായനകൾ’ എന്ന വിഷയത്തിലുള്ള ത്രിദിന ദേശീയ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

    മാനേജർ ഡോ. കെ.പി. ജോസഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. രാം മോഹൻ പാലിയത്ത് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ചു. ഭൂമി മലയാളം ഗവേഷണ ജേണലിൻ്റെ 18-ാം ലക്കം മാനേജർ ഡോ. കെ.പി. ഔസേപ്പ് പ്രകാശനം ചെയ്തു. വിദ്വാൻ പി.ജി. നായർ സ്മാരക ട്രസ്റ്റ് അംഗം ഡോ: കെ.എസ്. സജി പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി. ഡോ: വിധു നാരായൺ പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തി.

    വകുപ്പധ്യക്ഷൻ ഡോ: സിബു എം. ഈപ്പൻ, യൂനിയൻ ചെയർപേഴ്സൺ ടി. ഗോപിക, സെമിനാർ കോഓഡിനേറ്റർ ഡോ: സജു മാത്യു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. സെമിനാറിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസം സി. ജോസി ജോസഫ്, ഡോ. ആർ. വിദ്യ, കെ.എ. ജോണി, ഡോ. ടി.വി. സുനീത, ഡോ: തോമസ് പനക്കളം, ഇ. മുഹമ്മദ് ദാവൂദ് എന്നിവർ പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ഡോ: സിബു മോടയിൽ, ഡോ:വിധു നാരായൺ എന്നിവർ മോഡറേറ്റർമാർ ആയിരുന്നു.

    TAGS:mediasasikumaracademic
    News Summary - Academic interventions are essential to purify the media world - Sasikumar
