Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 2:01 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 2:01 PM IST

    പി.എംശ്രീ ഒപ്പിട്ടതിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെ ഓഫീസിലെത്തി അഭിനന്ദിച്ച് എ.ബി.വി.പി; 'ഇത് ഞങ്ങളുടെ സമരവിജയം'

    പി.എംശ്രീ ഒപ്പിട്ടതിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെ ഓഫീസിലെത്തി അഭിനന്ദിച്ച് എ.ബി.വി.പി; ഇത് ഞങ്ങളുടെ സമരവിജയം
    എ.ബി.വി.പി നേതാക്കൾ വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി ശിവൻകുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ

    തിരുവനന്തപുരം: പി.എംശ്രീ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയിൽ ഒപ്പിട്ടതിൽ വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിയെ ഓഫീസിലെത്തി അഭിനന്ദിച്ച് എ.ബി.വി.പി പ്രവർത്തകർ.

    എ.ബി.വി.പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഇ.യു. ഈശ്വരപ്രസാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടിയെ ഓഫീസിലെത്തി കണ്ടത്. എ.ബി.വി.പി പ്രവർത്തകർ വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിയോട് സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

    കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വലിയമാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിയിൽ കേരളം ഒപ്പുവെച്ചത് തങ്ങളുടെ സമര വിജയമാണെന്നും എ.ബി.വി.പി നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു.

    അതേസമയം, സർക്കാർ പി.എംശ്രീക്ക് കൈകൊടുത്തതിൽ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് മുന്നണിക്കകത്തും പുറത്തും നടക്കുന്നത്. സർക്കാറിന്റെ ഭാഗമായ സി.പി.ഐ കടുത്ത വിയോജിപ്പാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. മുന്നണി മര്യാദയുടെ ലംഘനമാണെന്നാണ് സി.പി.ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം പറഞ്ഞത്. രൂക്ഷവിമർശനവുമായി സി.പി.ഐ വിദ്യാർഥി-യുവജന പ്രസ്ഥാനങ്ങളും രംഗത്തുവന്നു.

    വി​യോ​ജി​പ്പ്​ പ​ര​സ്യ​മാ​ക്കി​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ​മ്മ​ർ​ദം ക​ടു​പ്പി​ച്ചും നി​ല​പാ​ടി​ൽ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ന്ന സി.​പി.​​ഐ​യെ ഞെ​ട്ടി​ച്ചാ​ണ് പി.​എം ശ്രീ​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ധാ​ര​ണാ​പ​ത്രം ഒ​പ്പി​ട്ട​ത്.

    പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ വി​യോ​ജി​പ്പ്​ സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ അ​റി​യി​ച്ചെ​ന്ന്​ സി.​പി.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നോ​യ് വി​ശ്വം സം​സ്ഥാ​ന കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ച​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പി​ട്ട വാ​ർ​ത്ത പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്.

    സർക്കാർ നിർദേശപ്രകാരം വ്യാഴാഴ്ച ഡൽഹിയിലെത്തിയ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി ഡോ. കെ. വാസുകിയാണ് സംസ്ഥാനത്തിനുവേണ്ടി ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ടത്. പി.എം ശ്രീയിൽ ഒപ്പിടാത്തതിന്‍റെ പേരിൽ ഫണ്ട് തടയപ്പെട്ട സമഗ്രശിക്ഷ കേരളത്തിന്‍റെ (എസ്.എസ്.കെ) ഡയറക്ടർ ഡോ. എ.ആർ. സുപ്രിയയും സെക്രട്ടറിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. മൂന്നുതവണ മന്ത്രിസഭ യോഗത്തിൽ സി.പി.ഐ മന്ത്രിമാർ പദ്ധതിയിൽ ഒപ്പിടുന്നതിലെ ആശങ്ക അറിയിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയിലെ മന്ത്രിസഭ യോഗത്തിലും മന്ത്രി കെ. രാജൻ സി.പി.ഐയുടെ പ്രതിഷേധവും ആശങ്കയും അറിയിച്ചു.

    പദ്ധതിയിൽ ഒപ്പിട്ടതോടെ സമഗ്രശിക്ഷ പദ്ധതിയിൽ തടഞ്ഞുവെച്ച കേന്ദ്രവിഹിതം ഉടൻ അനുവദിക്കാമെന്ന ഉറപ്പ് കേന്ദ്രവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറിയെ അറിയിച്ചതായാണ് വിവരം. വിവിധ വർഷങ്ങളിലെ കേന്ദ്രവിഹിതമായ 1148 കോടി രൂപയാണ് തടഞ്ഞുവെച്ചത്.

    2022ൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തുടങ്ങിയ പദ്ധതിയുടെ നിഗൂഢ ചരട് മുൻനിർത്തിയാണ് കേരളം ഒപ്പിടുന്നതിൽനിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞുനിന്നത്. ആർ.എസ്.എസ് താൽപര്യപ്രകാരം കാവിവത്കരണ അജണ്ടയിൽ തയാറാക്കിയ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം (എൻ.ഇ.പി -2020) പൂർണാർഥത്തിൽ നടപ്പാക്കണമെന്നാണ് പദ്ധതിക്കായുള്ള ധാരണാപത്രത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ വ്യവസ്ഥ. ഈ വ്യവസ്ഥക്ക് കീഴിലാണ് പി.എം ശ്രീക്കായി കേരളം ഒപ്പിട്ടത്. േബ്ലാക്കുകളിൽ രണ്ട് സ്കൂളുകളെ വീതം തെരഞ്ഞെടുത്ത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവക്ക് പി.എം ശ്രീ പദ്ധതി വഴി ഫണ്ട് അനുവദിക്കും.

    എന്നാൽ, ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള പാഠ്യപദ്ധതിയും ബോധനരീതിയും വിലയിരുത്തലുമായിരിക്കണം ഈ സ്കൂളുകൾ പിന്തുടരേണ്ടത്. പി.എം ശ്രീ എന്ന് ചേർത്ത് സ്കൂളിന്‍റെ പേര് മാറ്റുകയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ചിത്രം വെക്കുകയും വേണം. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകുന്ന സ്കൂളുകളുടെ പേര് പിന്നീട് മാറ്റാൻ പാടില്ലെന്നതടക്കം വ്യവസ്ഥകളും ധാരണാപത്രത്തിലുണ്ട്.

    TAGS:ABVPEducation MinisterV SivankuttyPM SHRI
