Madhyamam
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഎ.ബി.വി.പി പ്രതിഷേധം;...
    Kerala
    Posted On
    10 Aug 2025 10:55 PM IST
    Updated On
    10 Aug 2025 10:55 PM IST

    എ.ബി.വി.പി പ്രതിഷേധം; ഫാ. സ്റ്റാൻ സ്വാമി സ്മാരക പ്രഭാഷണം റദ്ദാക്കി

    എ.ബി.വി.പി പ്രതിഷേധം; ഫാ. സ്റ്റാൻ സ്വാമി സ്മാരക പ്രഭാഷണം റദ്ദാക്കി
    മും​ബൈ: ​ഭീ​മ കൊ​റേ​ഗാ​വ്​ കേ​സി​ൽ വി​ചാ​ര​ണ ത​ട​വു​കാ​ര​നാ​യി​രി​ക്കെ ജ​യി​ലി​ൽ മ​രി​ച്ച ഫാ. ​സ്റ്റാ​ൻ സ്വാ​മി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ സെ​ന്റ് സേ​വി​യേ​ഴ്സ് കോ​ള​ജ്​ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന വാ​ർ​ഷി​ക പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ അ​ഖി​ൽ ഭാ​ര​തീ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പ​രി​ഷ​ത്തി​ന്റെ (എ.​ബി.​വി.​പി) എ​തി​ർ​പ്പി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് റ​ദ്ദാ​ക്കി.

    എ​ല്ലാ​വ​ർ​ഷ​വും ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ ഒ​മ്പ​തി​നാ​ണ്​ ഇ​ത​ര മ​ത പ​ഠ​ന വി​ഭാ​ഗം കാ​മ്പ​സി​ൽ സ്റ്റാ​ൻ സ്വാ​മി സ്മാ​ര​ക പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്​. ‘ഉ​പ​ജീ​വ​ന​ത്തി​നാ​യു​ള്ള കു​ടി​യേ​റ്റം; ദു​രി​ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും പ്ര​തീ​ക്ഷ’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പൊ​ന്തി​ഫി​ക്ക​ൽ ഗ്രി​ഗോ​റി​യ​ൻ യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി ദൈ​വ​ശാ​സ്ത്ര വ​കു​പ്പ്​ അ​സോ​സി​യേ​റ്റ്​ ലെ​ക്​​ച​റ​ർ ഫാ. ​പ്രേം സാ​ൽ​ക്​​സോ ആ​ണ്​ ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്താ​നി​രു​ന്ന​ത്.

