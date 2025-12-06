Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഎസ്​.ഐ.ആർ; ഓരോ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 6 Dec 2025 11:30 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 11:30 PM IST

    എസ്​.ഐ.ആർ; ഓരോ ബൂത്തിലും കണ്ടെത്താനാകാത്തത് അറുപതോളംപേരെ

    text_fields
    bookmark_border
    എസ്​.ഐ.ആർ; ഓരോ ബൂത്തിലും കണ്ടെത്താനാകാത്തത് അറുപതോളംപേരെ
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ ഓ​രോ ബൂ​ത്തി​ലും ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്താ​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 50 മു​ത​ൽ 60 പേ​ർ വ​രെ​യ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​തെ​​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ ര​ത്ത​ൻ യു. ​ഖേ​ൽ​ക്ക​ർ. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 10 വ​രെ​യു​ള്ള ക​ണ​ക്ക് പ്ര​കാ​രം 99.9 ശ​ത​മാ​നം എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോ​മു​ക​ളി​ൽ ന​ട​പ​ടി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. 20.75 ല​ക്ഷം പേ​രാ​ണ്​ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്താ​വ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ൽ 6,11,559 പേ​ർ മ​രി​ച്ച​വ​രാ​ണ്. 5,66,182 പേ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. 7,39,205 പേ​ർ സ്ഥി​ര​മാ​യി താ​മ​സം മാ​റി​യ​വ​രാ​ണ്‌.

    1,12,569 പേ​ർ ഒ​ന്നി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ത​വ​ണ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത ഫോ​മു​ക​ളി​ൽ 97 ശ​ത​മാ​നം തി​രി​കെ​യെ​ത്തി. ഇ​തി​ൽ 96.17 ശ​ത​മാ​നം ഡി​ജി​​റ്റൈ​സ്​ ചെ​യ്തെ​ന്നും സി.​ഇ.​ഒ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത​വ​രു​ടെ ക​ണ​ക്ക്​ ശ​രി​യ​ല്ലെ​ന്നും 120നും 150​നും ഇ​ട​യി​ൽ ഓ​രോ ബൂ​ത്തി​ലും ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത​വ​രാ​യു​ണ്ടെ​ന്നും ​ രാ​ഷ്​​​ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    അ​ധി​ക​മാ​യി ല​ഭി​ച്ച സ​മ​യം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ത്ത​വ​രെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്‌ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​മെ​ന്ന്‌ സി.​ഇ.​ഒ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ബി.​എ​ൽ.​എ​മാ​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ മു​ഴു​വ​ൻ പ​ട്ടി​ക​യും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും. ജീ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ലോ തി​രി​ച്ചോ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്ന​തും സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക്​ വി​ധേ​യ​മാ​ക്കും. ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​രു​ടെ​യും ബി.​എ​ൽ.​എ​മാ​രു​ടെ​യും യോ​ഗം ബൂ​ത്ത്‌ ത​ല​ത്തി​ൽ ചേ​രും. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ബൂ​ത്തി​ലെ സ്ഥി​തി​വി​വ​ര​ക്ക​ണ​ക്ക്‌ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും.

    പി​ശ​കു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ രാ​ഷ്‌​ട്രീ​യ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ തി​രു​ത്ത​ൽ വ​രു​ത്തി ക​ര​ട്‌ പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​തു​വ​ഴി ക​ഴി​യും. ക​ര​ട്‌ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​ശേ​ഷം ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട രേ​ഖ​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക്​ ഇ​ല​ക്ട​റ​ൽ ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ (ഇ.​ആ​ർ.​ഒ) നോ​ട്ടി​സ്‌ അ​യ​ക്കും. പ​ര​മാ​വ​ധി നോ​ട്ടീ​സ്‌ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്‌ കു​റ​ക്കാ​നാ​ണ്‌ ക​മീ​ഷ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ.​ആ​ർ.​ഒ​മാ​രു​ടെ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ ക​ല​ക്ട​ർ​ക്ക്​ 15 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കാം. ര​ണ്ടാം അ​പ്പീ​ൽ അ​ധി​കാ​രി​യാ​യ സി.​ഇ.​ഒ​ക്ക്​ അ​പ്പീ​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​മ​യം ഇ.​ആ​ർ.​ഒ​മാ​രു​ടെ തീ​രു​മാ​നം വ​ന്ന തീ​യ​തി മു​ത​ൽ 30 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ലാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Body Electionvoter listRight to VoteSIR
    News Summary - About sixty people were not found in each booth according to SIR
    Similar News
    Next Story
    X