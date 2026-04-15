    date_range 15 April 2026 8:31 AM IST
    date_range 15 April 2026 8:31 AM IST

    ആധാർ വിവരങ്ങൾ തെളിവായി ഇനി സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് തദ്ദേശ വകുപ്പിന്‍റെ സർക്കുലർ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ആ​ധാ​ർ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളെ തെ​ളി​വാ​യി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ച് എ​ല്ലാ ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ത​ദ്ദേ​ശ വ​കു​പ്പ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​ടെ സ​ർ​ക്കു​ല​ർ. ആ​ധാ​ർ ന​മ്പ​ർ വ്യ​ക്തി​യെ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നു​ള്ള രേ​ഖ മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും ജ​ന​ന​ത്തീ​യ​തി​ക്കും സ്ഥി​ര​വി​ലാ​സ​ത്തി​നും ഇ​ത് ആ​ധാ​ര​മാ​ക്ക​രു​തെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ജ​ന​ന സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ആ​ണ് പ്രാ​യ​ത്തി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും ആ​ധി​കാ​രി​ക രേ​ഖ. സ്കൂ​ൾ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും വി​ശ്വാ​സ യോ​ഗ്യ​മാ​ണെ​ന്ന്​ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി അ​ട​ക്കം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ആ​ധാ​ർ ജ​ന​ന​ത്തീ​യ​തി​യു​ടെ അ​ട​ക്കം തെ​ളി​വ് അ​ല്ലെ​ന്ന് ആ​ധാ​ർ അ​തോ​റി​റ്റി​യും വി​വി​ധ കോ​ട​തി​ക​ളും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും മ​റ്റും അ​ന​ർ​ഹ​രി​ൽ എ​ത്തു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ആ​ധാ​ർ. കും​ഭ​മേ​ള​യി​ലെ വൈ​റ​ൽ​താ​ര​ത്തി​ന്റെ വി​വാ​ഹ​ത്തി​ന് ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡി​ലെ ജ​ന​ന തീ​യ​തി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത്​ വി​വാ​ദ​മാ​യി​രു​ന്നു. പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ ആ​ധാ​റി​ൽ 18 വ​യ​സ്​ തി​ക​ഞ്ഞു എ​ന്നാ​ണ്​ കാ​ണി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ജ​ന​ന സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്​ അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ 16 വ​യ​സ്​ മാ​ത്ര​മേ പ്രാ​യ​മാ​യി​ട്ടു​ള്ളൂ എ​ന്നാ​ണ്​ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ​

    TAGS:aadhaar cardlocal body deptproof
    News Summary - Aadhaar details will no longer be accepted as proof
