Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഎന്റെ ഭാഷയെ ട്രോളുന്ന...
    Kerala
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 9:33 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 9:33 AM IST

    എന്റെ ഭാഷയെ ട്രോളുന്ന തിരക്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സർക്കാറിന്‍റെ ബുൾഡോസർ തകർത്ത വീടുകളും അതിലെ സാധുക്കളെയും കാണാതെ പോകരുത് -എ.എ. റഹീം

    text_fields
    bookmark_border
    AA Rahim
    cancel

    കോഴിക്കോട്: കർണാടക സർക്കാർ യെലഹങ്ക കൊഗിലു ഫക്കീർ കോളനിയിലെയും വസീം ലേഔട്ടിലെയും 300റിലേറെ കൂരകൾ പൊളിച്ചുമാറ്റിയത് സന്ദർശിക്കാനെത്തിയപ്പോൾ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളോട് ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രതികരിച്ചതിലെ പിഴവുകളെ വിമർശിക്കുന്നവരോട് പ്രതികരണവുമായി എ.എ. റഹീം എം.പി. ഭരണകൂടഭീകരതയുടെ നേർകാഴ്ചകൾ തേടിയാണ് അവിടെ ചെന്നതെന്നും ശബ്ദമില്ലാത്ത എല്ലാം നഷ്ടപെട്ട ആയിരത്തോളം ദുർബലരായ ഇരകളെയാണ് അവിടെ കാണാനായതെന്നും ആ യാത്രയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും തികഞ്ഞ അഭിമാനമേ ഉളളൂവെന്നും എ.എ. റഹീം ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.

    എന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ വ്യാകരണം തിരയുന്നവരോട് ഒരു വെറുപ്പുമില്ല. എന്റെ ഭാഷ ഞാൻ തീർച്ചയായും ഇനിയും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തും. പക്ഷേ ഒരു തെറ്റുമില്ലാതെ വിവിധ ഭാഷകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നിരവധിപേർ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടല്ലോ, അവരെ ആരെയും ഇവിടെയെന്നല്ല ബുൾഡോസറുകൾ ജീവിതം തകർത്ത ദുർബലരുടെ അരികിൽ ഒരിടത്തും കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും റഹീം പറയുന്നു.

    ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ്

    എന്റെ ഇംഗ്ലീഷിനെ ട്രോളുന്നവരോട്...
    എനിക്ക് ഭാഷപരമായ പരിമിതികളുണ്ട്.
    പക്ഷേ,
    മനുഷ്യരുടെ സങ്കടങ്ങൾക്ക്
    ഒരു ഭാഷയേ ഉള്ളൂ..

    ഭരണകൂടഭീകരതയുടെ നേര്കാഴ്ചകൾ തേടിയാണ് അവിടേയ്ക്ക് ചെന്നത്..
    ശബ്ദമില്ലാത്ത,എല്ലാം നഷ്ടപെട്ട ആയിരത്തോളം ദുർബലരായ ഇരകളെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാനായത് ആ യാത്രയെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും തികഞ്ഞ അഭിമാനമേ ഉളളൂ, അവരുടെ ശബ്ദം ഇന്ന് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കുന്നു.

    ആരും കാണാതെ അവസാനിക്കുമായിരുന്ന കാഴ്ചകൾ ഇന്ന് ലോകം കാണുന്നു.
    പുനരധിവാസത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായിരിക്കുന്നു.
    എന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ വ്യാകരണം തിരയുന്നവരോട് ഒരു വെറുപ്പുമില്ല.എന്റെ ഭാഷ ഞാൻ തീർച്ചയായും ഇനിയും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തും.

    പക്ഷേ ഒരു തെറ്റുമില്ലാതെ വിവിധ ഭാഷകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നിരവധിപേർ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടല്ലോ? അവരെ ആരെയും ഇവിടെയെന്നല്ല,ബുൾഡോസറുകൾ ജീവിതം തകർത്ത ദുർബലരുടെ അരികിൽ ഒരിടത്തും കണ്ടിട്ടില്ല.

    എന്റെ ഭാഷയിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ,നിങ്ങളുടെ സർക്കാർ പറഞ്ഞയച്ച ബുൾഡോസറുകൾ തകർത്ത വീടുകളും,അതിലെ സാധുക്കളായ കുറെ ഇന്ത്യക്കാരെയും നിങ്ങൾ കാണാതെ പോകരുത്.

    എന്റെ ഭാഷയെ ട്രോളുന്ന തിരക്കിൽ ആ ദുർബലരായ മനുഷ്യരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കരുത്.
    ഇനിയും ശബ്ദമില്ലാത്തവരെ തേടിപ്പോകും,
    ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയവരെ ചേർത്തു പിടിക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KarnatakaAA RAHIMBulldozer Raj
    News Summary - AA Rahim reply to trolls
    Similar News
    Next Story
    X