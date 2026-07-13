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    Kerala
    Posted On
    date_range 13 July 2026 8:34 AM IST
    Updated On
    date_range 13 July 2026 8:34 AM IST

    അര്‍ജന്റീനയുടെ വിജയാഘോഷത്തിനിടയിൽ പടക്കം പൊട്ടി യുവാവിന്റെ കൈവിരലുകള്‍ അറ്റു

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    https://www.madhyamam.com/tags/tv
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    കോഴിക്കോട്: ലോകകപ്പ് ഫുട്ബാള്‍ മത്സരത്തില്‍ അര്‍ജന്റീനയുടെ വിജയം പടക്കം പൊട്ടിച്ച് ആഘോഷിക്കുന്നതിനിടെ പടക്കം പൊട്ടി യുവാവിന്റെ കൈവിരലുകള്‍ അറ്റു. ചക്കുംകടവ് കുഞ്ഞിപ്പോക്കര്‍പറമ്പ് മുഹമ്മദ് സഹദ് (22)ന്റെ ഇടത് കൈവിരലുകള്‍ക്കാണ് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റത്. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ചക്കുംകടവ് ലീഗ് ഓഫിസിന് താഴെയാണ് സംഭവം. ലീഗ് ഓഫിസില്‍ ഫുട്ബാള്‍ മത്സരം കണ്ടതിന് വിജയം ആഘോഷിക്കാന്‍ അര്‍ജന്റീന ഫാന്‍സ് താഴെ ഒത്തുകൂടിയിരുന്നു.

    ഈസമയം രണ്ടുകൈയിലും പടക്കം പിടിച്ച് നില്‍ക്കുകയായിരുന്നു സഹദ്. വലതു കൈയ്യിലെ പടക്കത്തിന് തീ കൊടുത്ത് എറിയുന്നതിനിടെ ഇതില്‍ നിന്നുള്ള തീപൊരി ഇടത് കയ്യിലെ പടക്കത്തിലേക്ക് പടർന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു. നിലവില്‍ ഇടത് കൈയുടെ നാലു വിരലുകളും അറ്റുപോയിട്ടുണ്ട്. സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച യുവാവിന് പ്ലാസ്റ്റിക് സര്‍ജറി നടത്തി വിരലുകള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. നിര്‍ധന കുടുംബാംഗമായ യുവാവിന്റെ ചികിത്സക്കായ് ഫണ്ട് ശേഖരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് നാട്ടുകാര്‍.

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    TAGS:Local NewsfireworksFIFA World CupKozhikkodvictory celebration
    News Summary - A young man's fingers were severed by fireworks during Argentina's victory celebration
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