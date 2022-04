cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article ചാവക്കാട്: ദേശീയ പാതയിൽ ബൈക്കുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു. രണ്ട് പേർക്ക് പരിക്ക്. വടക്കേക്കാട് മണികണ്ഠേശ്വരം കൊട്ടാരപ്പാട്ട് ജലീലിന്റെ മകൻ നിഹാലാണ് (18) മരിച്ചത്. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന നഹൽ (17), എടക്കഴിയൂർ ആനക്കോട്ടിൽ കരീമിന്റെ മകൻ നദീം എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്.

ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി 11ഓടെ അകലാട് ഒറ്റയിനി മദ്രസക്ക് സമീപമാണ് സംഭവം. മൂന്നു പേരെയും മുതുവട്ടൂർ രാജാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും നിഹാലിനെ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ നഹലിനെ തൃശൂർ അശ്വനി ആശുപത്രിയിലേക്കും നദീമിനെ തൃശ്ശൂർ ദയ ആശുപത്രിയിലേക്കും മാറ്റി. Show Full Article

A young man was killed when his bike collided with another on the Chavakkad National Highway