Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 4 Dec 2025 9:53 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 10:12 AM IST

    രാഹുൽ വിഷയത്തിൽ ഷാഫിക്കെതിരെ ഒളിയമ്പുമായി എ. തങ്കപ്പൻ; ‘രാഹുലിനെ കൊണ്ടുവന്നവർക്കാണ് ഉത്തരവാദിത്തം’

    രാഹുൽ വിഷയത്തിൽ ഷാഫിക്കെതിരെ ഒളിയമ്പുമായി എ. തങ്കപ്പൻ; ‘രാഹുലിനെ കൊണ്ടുവന്നവർക്കാണ് ഉത്തരവാദിത്തം’
    പാലക്കാട്: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ വിവാദത്തിൽ ഷാഫി പറമ്പിൽ എം.പിക്കെതിരെ ഒളിയമ്പുമായി ഡി.സി.സി അധ്യക്ഷൻ എ. തങ്കപ്പൻ. രാഹുൽ വിഷയത്തിൽ അയാളെ കൊണ്ടുവന്നവർക്ക് തന്നെയാണ് ഉത്തരവാദിത്തമെന്ന് എ. തങ്കപ്പൻ പറഞ്ഞു.

    രാഹുലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം പാർട്ടി അധ്യക്ഷനുമായി സംസാരിച്ചിരിക്കാം. ഷാഫിയോട് ചോദിക്കാൻ എന്താണ് കാര്യമെന്ന് പറയുമായിരുന്നു. ഷാഫി അടുത്ത ആളാണ് രാഹുൽ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഇരുവരും തമ്മിൽ ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും തങ്കപ്പൻ വ്യക്തമാക്കി.

    രാഹുലിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തിൽ 100 ശതമാനം ഷാഫി ജാഗ്രതാ പുലർത്തണമായിരുന്നു. കൊണ്ടുവന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതിൽ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ഓരോ ആളുകളെയും പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഷാഫിയുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യമായല്ല രാഹുലിനെ പാലക്കാട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. രാഹുലിനെ പാലക്കാട്ട് മത്സരിപ്പിക്കുക എന്നത് രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമാണെന്നും എ. തങ്കപ്പൻ വ്യക്തമാക്കി.

    രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലി​നെ​തി​രെ രണ്ടാമതും പീഡനപരാതി ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സം​സ്കാ​ര​സാ​ഹി​തി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റിയായ എം.​എ. ഷ​ഹ​നാ​സ് രംഗത്തുവന്നത്. രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലി​നെ​തി​രെ നേ​ര​ത്തേ പ​രാ​തി ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ന്നും ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ അ​തി​ന് വി​ല​ക​ൽ​പി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നും നി​റ​ഞ്ഞ പ​രി​ഹാ​സ​വും പു​ച്ഛ​വു​മാ​യി​രു​ന്നുവെന്നും ഷ​ഹ​നാ​സ് ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    ഒ​രു​പാ​ട് പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​വ​രാ​നു​ള്ള ഇ​ട​മാ​യ യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി​ട്ട് ഇ​യാ​ളെ പോ​ലെ​യു​ള്ള​വ​ർ വ​രു​മ്പോ​ൾ അ​വ​ർ ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് എം.​എ​ൽ.​എ​യാ​യി​രു​ന്ന ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ലി​നോ​ട് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യം കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലു​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ത്ത​രം ആ​ളു​ക​ളെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് അ​പേ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ന്നും ഷ​ഹ​നാ​സ് ഫേ​സ്ബു​ക്കി​ൽ കു​റി​ച്ചു.

    അ​തി​രൂ​ക്ഷ​മാ​യ വി​മ​ർ​ശ​ന​മാ​ണ് ഇ​വ​ർ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ലി​നോ​ട് ഇ​ത് പ​റ​ഞ്ഞ​തി​ന് തെ​ളി​വു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ​ർ കു​റി​ച്ചു. പാ​ർ​ട്ടി പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച പ​ല സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളും കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ പ​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഷ​ഹ​നാ​സ് ആ​രോ​പി​ച്ചു. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഡി.​സി.​സി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നെ​തി​രെ​യും രൂ​ക്ഷ വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​ന്ന​യി​ച്ചു.

