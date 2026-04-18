    date_range 18 April 2026 8:01 PM IST
    date_range 18 April 2026 8:01 PM IST

    അമ്മവീട്ടിൽ മരണാനന്തര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ വിദ്യാർഥി പുഴയിൽ മുങ്ങിമരിച്ചു

    കോഴിക്കോട്: പേരാമ്പ്രയിൽ പുഴയിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ വിദ്യാർഥി മുങ്ങിമരിച്ചു. തിരുവള്ളൂർ പാലോളിപ്പറമ്പ് ബാലന്‍റെയും ഷിജിയുടെയും മകനായ സിദ്ധാർഥാണ്(15) മരിച്ചത്. അമ്മ വീട്ടിൽ മരണാനന്തര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാന്‍ അമ്മയോടപ്പം എത്തിയതായിരുന്നു സിദ്ധാർഥ്.

    തിരുവള്ളൂർ ശാന്തിനികേതന്‍ ഹൈസ്കൂളിലെ പത്തക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയായ സിദ്ധാർഥിന് എസ്.എസ്.എൽ.എസി ഫലം കാത്തിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ദാരുണാന്ത‍്യം സംഭവിച്ചത്. പലേരിയിലെ കുറ്റ‍്യാടി പുഴയിൽ അമ്മയോടപ്പവും മറ്റ് രണ്ട് കുട്ടികളുടെ കൂടെയും പുഴയിൽ ഇറങ്ങിയ വിദ്യാർഥി കയത്തിൽ പെടുകയായിരുന്നു. കൂടെയുള്ളവരുടെ നിലവിളികേട്ടെത്തിയ നാട്ടുകാർ കുട്ടിയെ പുറത്തെടുത്തെങ്കിലും മരിച്ചിരുന്നു.

    TAGS: Obit, student, River, Accident News
    News Summary - A student who came to attend a funeral ceremony at his mother's house drowned in the river
