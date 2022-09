പന്നിയുടെ അക്രമണത്തിൽ വിദ്യാർഥിക്ക് പരിക്ക്

cancel camera_alt representational image By മാധ്യമം ലേഖകൻ പത്തനാപുരം: കാട്ടുപന്നിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിക്ക് പരിക്ക്. കഴിഞ്ഞദിവസം രാത്രിയിൽ ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യവെയാണ് പന്നിയുടെ അക്രമണം ഉണ്ടായത്. പുന്നല നെല്ലിവിളവീട്ടിൽ ഷിഹാബുദ്ദീന്റെ മകൻ ഫിർനൗദ് (16)നാണ് പരിക്കേറ്റത്. പുന്നല കടശേരി റോഡിൽ നെല്ലിമുരിപ്പിൽ െവച്ചാണ് പന്നിയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. കൈകാലുകൾക്കും തോളെല്ലിലും പരിക്കേറ്റു. പുന്നല ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസിലെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിയാണ് ഫിർനൗദ്. പുനലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. Show Full Article

News Summary -

A student was injured in the attack of the pig