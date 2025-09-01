Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightമോഴയാന ഗൂഡല്ലൂർ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 11:24 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 11:24 AM IST

    മോഴയാന ഗൂഡല്ലൂർ നഗരത്തിൽ ഭീതി പരത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    elephant
    cancel
    camera_alt

    ഗൂഡല്ലൂർ നഗരത്തിലിറങ്ങിയ മോഴയാന

    ഗൂഡല്ലൂർ :ഗൂഡല്ലൂർ നഗരത്തിൽ ഇറങ്ങിയ മോഴയാന ഭീതി പരത്തി.ഗൂഡല്ലൂർ-ഊട്ടി ദേശീയപാതയിലെ ശാസ്താപുരി , റൺസ്,ഉടുപ്പി ഹോട്ടലുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രധാന റോഡിലൂടെയാണ് മോഴയാനയുടെ സഞ്ചാരം ഉണ്ടായത്.രാത്രി എട്ടേകാലിന് ഇറങ്ങിയ ആന ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് മൈസൂർ ഭാഗത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സിന് നേരെയും ഒരു കാറിന് നേരെയും ആക്രമണം നടത്തി.

    കോത്തർവയൽ ഭാഗത്തുനിന്ന് കയറി വന്ന താജ് ആന രാജഗോപാലപുരത്ത് ഇറങ്ങിയത്.ബഹളം വെച്ചതോടെ ആന നേരെ ഗൂഡല്ലൂർ നഗരസഭ കാര്യാലയ ഭാഗത്ത് കൂടെ ഹൈസ്കൂൾ ഭാഗത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയി.നിരവധി വാഹനങ്ങളും ജനസഞ്ചാരവും ഉള്ള സമയത്താണ് ആന ഇറങ്ങിയത് ജനങ്ങളെയാകെ ഭീതിയിലായ്ത്തിയിരുന്നു.

    അതേസമയം ആനകൾ ഇറങ്ങുന്നത് നിരീക്ഷിക്കാൻ ഡ്രോൺ കാമറയും മറ്റ് നിരീക്ഷണ സംവിധാനം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന വനപാലകരുടെ വീരവാദം ഇവിടെ വെറും വാക്കായി മാറുകയാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gudalurlatest newsWild Elephant
    News Summary - A stray elephant spreads fear in Gudalur city
    Similar News
    Next Story
    X