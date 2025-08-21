Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    തീപ്പൊരിയായി വന്ന നേതാവിന്​ നാണംകെട്ട പടിയിറക്കം...

    രാ​ഹു​ലി​ന്റേ​ത് ശ​ര​വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള ഉ​യ​ർ​ച്ച​യും താ​ഴ്ച​യും
    തീപ്പൊരിയായി വന്ന നേതാവിന്​ നാണംകെട്ട പടിയിറക്കം...
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ സ​മീ​പ കാ​ല​ത്തൊ​ന്നും ഒ​രു യു​വ​നേ​താ​വി​നും ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​ത്ര പ​രി​ഗ​ണ​ന​യോ​ടെ അ​തി​വേ​ഗം നേ​തൃ​പ​ദ​വി​യി​ലേ​ക്ക്​ ഉ​ദി​ച്ചു​യ​ർ​ന്ന നേ​താ​വി​നാ​ണ് രാ​ജി​യി​ലൂ​ടെ​ നാ​ണം​കെ​ട്ട്​ ചു​മ​ത​ല വി​ട്ടൊ​ഴി​യേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന​ത്. ചാ​ന​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്​ പ്ര​തി​രോ​ധ​മൊ​രു​ക്കി​യ​തും എ​തി​രാ​ളി​ക​ളെ നി​ലം​പ​രി​ശാ​ക്കു​ന്ന വാ​ക്​​ചാ​തു​രി​യു​മാ​ണ്​ ക​ണ്ണ​ട​ച്ച് തു​റ​ക്കു​ന്ന വേ​ഗ​ത്തി​ൽ രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലി​നെ യൂ​ത്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ പ​ദ​വി​യി​ലും പി​ന്നാ​ലെ എം.​എ​ൽ.​എ പ​ദ​വി​യി​ലു​മെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. താ​ഴെ​ത​ട്ടി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തി പ​ടി​പ​ടി​യാ​യു​ള്ള ഉ​യ​ർ​ച്ച​ക്ക്​ പ​ക​രം നേ​രി​ട്ട്​ പെ​ട്ടെ​ന്ന്​ നേ​തൃ​പ​ദ​വി​യി​ലെ​ത്തി​യ നേ​താ​വാ​ണ്​ രാ​ഹു​ൽ. കെ.​എ​സ്.​യു പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി, സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, എ​ൻ.​എ​സ്.​യു ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, യൂ​ത്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ​ദ​വി​ക​ളി​ൽ ഇ​രു​ന്ന ശേ​ഷ​മാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ രാ​ഹു​ൽ യൂ​ത്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ പ​ദ​വി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. എ ​ഗ്രൂ​പ്​ പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ച്​ വി​ജ​യി​ച്ച രാ​ഹു​ലി​ന്‍റെ പ​ക്ഷ​ത്തു​ള്ള​വ​ർ വ്യാ​ജ ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം പൊ​ലീ​സ്​ കേ​സാ​യി മാ​റി​യി​രു​ന്നു. പാ​ല​ക്കാ​ട്​ എം.​എ​ൽ.​എ​യാ​യി​രു​ന്ന ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ വ​ട​ക​ര​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റി​ലേ​ക്ക്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ​ രാ​ഹു​ലി​ന്​ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക്​ വ​ഴി തു​റ​ന്ന​ത്.

    സൈ​ബ​റി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ചാ​ന​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലും പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ വ​ജ്രാ​യു​ധ​മാ​യി മാ​റി​യ രാ​ഹു​ലി​ന്​ യൂ​ത്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലും മി​ക​ച്ച പി​ന്തു​ണ​യാ​ണ്​ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. പാ​ർ​ട്ടി​ക്കെ​തി​രാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ സി.​പി.​എം ‘നോ​ട്ട​മി​ട്ട’ എ​തി​രാ​ളി​ക​ളി​ലൊ​രാ​ളാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം മാ​റി. പി​ന്നാ​ലെ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ പ​ല​താ​യി അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ പാ​റി​പ്പ​റ​ന്നെ​ങ്കി​ലും അ​തി​നെ​യെ​ല്ലാം എ​തി​രാ​ളി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണ​മാ​യി ത​ള്ളു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​ രാ​ഹു​ൽ. സ​മീ​പ കാ​ല​ത്ത്​ രാ​ഹു​ലി​നെ​തി​രെ വീ​ണ്ടും സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ണം കൊ​ടു​മ്പി​രി​കൊ​ണ്ട​പ്പോ​ഴും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം മാ​റി​നി​ന്ന ശേ​ഷം ‘ഹു ​കെ​യേ​ഴ്​​സ്​’ (ആ​ര്​ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ന്നു) എ​ന്ന മ​റു​പ​ടി​യു​മാ​യാ​ണ്​ അ​ദ്ദേ​ഹം രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. അ​തേ പ്ര​യോ​ഗം ത​ന്നെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ്​ രാ​ഹു​ലി​ന്‍റെ പേ​ര്​ പ​റ​യാ​തെ യു​വ​ന​ടി ത​നി​ക്ക്​ നേ​രി​ട്ട ദു​ര​നു​ഭ​വം തു​റ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. പി​ന്നാ​ലെ പ്ര​വാ​സി എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യും രാ​ഹു​ലി​ൽ​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ ദു​ര​നു​ഭ​വം പേ​രെ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞ്​ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    ഇ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ രാ​ഹു​ൽ ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്ന്​ പ​റ​യു​ന്ന ചാ​റ്റു​ക​ളും ശ​ബ്​​ദ​സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും പു​റ​ത്തു​വ​ന്നു. കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലും കേ​ര​ള​ത്തി​ലും പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി അ​ധി​കാ​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ നേ​തൃ​ത്വം ശ്ര​മി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ്​ ഇ​ടി​ത്തീ​യാ​യി പാ​ർ​ട്ടി പോ​രാ​ളി​ക​ളി​ലൊ​രാ​ൾ ത​ന്നെ ആ​രോ​പ​ണ​ക്കു​രു​ക്കി​ൽ പ​ദ​വി ഒ​ഴി​യു​ന്ന​തും നേ​തൃ​ത്വം പ്ര​തി​ക്കൂ​ട്ടി​ലാ​കു​ന്ന​തും.

