cancel camera_alt ദക്ഷ By മാധ്യമം ലേഖകൻ വയനാട് വെണ്ണിയോട് പുഴയിൽ കുഞ്ഞിനെയുമെടുത്ത് ചാടി ഗർഭിണിയായ മാതാവി​െൻറ ആത്മഹത്യാശ്രമം. അമ്മയും കുഞ്ഞുമാണ് പുഴയിൽ ചാടിയത്. ഇന്നലെ വൈകീട്ട് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് സംഭവം. വെണ്ണിയോട് ജെയ്ൻ സ്ട്രീറ്റ് അനന്തഗിരിയിൽ ഓം പ്രകാശിൻ്റെ ഭാര്യ ദർശന(32)ആണ് മകൾ ദക്ഷയെയും(അഞ്ച്) എടുത്ത് പുഴയിൽ ചാടിയത്. അമ്മയെ നാട്ടുകാർ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൽപറ്റയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ദക്ഷക്കായുള്ള തിരിച്ചിൽ ഊർജിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. Show Full Article

News Summary -

A pregnant mother who jumped into the river with her daughter was rescued