പോളിയോ ഇനിയൊരിക്കലും വരാതിരിക്കാൻ ഒരു കരുതൽ; ജൂൺ 28-ന് കുരുന്നുകൾക്ക് തുള്ളിമരുന്ന്

പോളിയോ ഇനിയൊരിക്കലും വരാതിരിക്കാൻ ഒരു കരുതൽ; ജൂൺ 28-ന് കുരുന്നുകൾക്ക് തുള്ളിമരുന്ന്text_fields
തിരുവനന്തപുരം: ഇന്ത്യയെ പോളിയോ വിമുക്തമായി നിലനിർത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്ത് നടത്തുന്ന പൾസ് പോളിയോ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ പരിപാടി ജൂൺ 28 ഞായറാഴ്ച നടക്കും. പോളിയോ വൈറസിനെ രാജ്യത്തുനിന്ന് പൂർണമായും തുടച്ചുനീക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും, അയൽരാജ്യങ്ങളിലുൾപ്പെടെ രോഗം ഇപ്പോഴും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വൈറസ് കടന്നുവരാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജാഗ്രത തുടരുന്നത്. അഞ്ച് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള 19,80,224 കുട്ടികൾക്കാണ് ഈ ദിവസം സംസ്ഥാനത്ത് തുള്ളിമരുന്ന് നൽകുന്നത്. സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം രാവിലെ എട്ടിന് തൈക്കാട് മാതൃ-ശിശു ആശുപത്രിയിൽ ആരോഗ്യ-ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ നിർവഹിക്കും.
സംസ്ഥാനത്തുടനീളം 22,288 ബൂത്തുകളാണ് ഇതിനായി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സർക്കാർ-സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ, അങ്കണവാടികൾ, വിദ്യാലയങ്ങൾ, വായനശാലകൾ തുടങ്ങി ജനങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്താൻ കഴിയുന്ന ഇടങ്ങളെല്ലാം വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളാകും. ബൂത്തുകളിലെത്തുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പുറമെ, യാത്രയിലായിരിക്കുന്നവർക്കും മറ്റും തടസ്സമില്ലാതെ മരുന്ന് ലഭിക്കാനായി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ, ബസ് സ്റ്റാൻഡുകൾ, ബോട്ടുജെട്ടികൾ എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ച് 539 ട്രാൻസിറ്റ് ബൂത്തുകളും, അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ താമസസ്ഥലങ്ങൾ, ഉൾപ്രദേശങ്ങൾ, ആഘോഷസ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് 283 മൊബൈൽ ബൂത്തുകളും പ്രവർത്തനം നടത്തും. 46,663 സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരെയാണ് ഇതിനായി പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകി നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഞായറാഴ്ച ബൂത്തുകളിൽ എത്താൻ കഴിയാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ജൂൺ 29, 30 തീയതികളിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ആശ-അങ്കണവാടി-കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരും വീടുകളിൽ നേരിട്ടെത്തി വാക്സിൻ നൽകും. പോളിയോ രോഗം ഭൂമുഖത്തുനിന്ന് പൂർണമായി തുടച്ചുനീക്കുന്നതിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലായതുകൊണ്ട് ഈ യജ്ഞത്തിൽ മുഴുവൻ രക്ഷാകർത്താക്കളുടെയും പൂർണ പങ്കാളിത്തം അനിവാര്യമാണെന്ന് അധികൃതർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ആരോഗ്യവകുപ്പിനൊപ്പം തദ്ദേശസ്വയംഭരണ, വിദ്യാഭ്യാസ, വനിതാ-ശിശു വികസന വകുപ്പുകളും കുടുംബശ്രീയും റോട്ടറി ഇന്റർനാഷണൽ തുടങ്ങിയ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൈകോർക്കും.പോളിയോ ഇനിയൊരിക്കലും വരാതിരിക്കാൻ ഒരു കരുതൽ കൂടി; ജൂൺ 28-ന് കുരുന്നുകൾക്ക് തുള്ളിമരുന്ന് നൽകാം
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