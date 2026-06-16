Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഎ. പത്​മകുമാറിന്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 16 Jun 2026 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Jun 2026 7:00 AM IST

    എ. പത്​മകുമാറിന് സസ്​പെൻഷൻ; സമ്മർദംതൊട്ട് നയത​ന്ത്രംവരെ

    text_fields
    bookmark_border
    താ​ക്കീ​ത്, ശാ​സ​ന, പ​ര​സ്യ​ശാ​സ​ന, സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് നീ​ക്കൽ, സ​സ്പെ​ൻ​ഷ​ൻ, പു​റ​ത്താ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ ആ​റ് സം​ഘ​ട​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ കാ​ഠി​ന്യ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തേ​താ​ണ് പ​ത്മ​കു​മാ​റി​നെ​തി​രെ കൈ​ക്കൊ​ണ്ട​ത്
    എ. പത്​മകുമാറിന് സസ്​പെൻഷൻ; സമ്മർദംതൊട്ട് നയത​ന്ത്രംവരെ
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ണ​ക്കൊ​ള്ള കേ​സ് പ്ര​തി എ. ​പ​ത്മ​കു​മാ​റി​നെ​തി​രാ​യ സി.​പി.​എം ന​ട​പ​ടി സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ട്ട​തി​നു​പി​ന്നി​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദം മു​ത​ൽ പാ​ർ​ട്ടി ന​യ​ത​ന്ത്രം​വ​രെ. ശ​ബ​രി​മ​ല യു​വ​തീ​പ്ര​വേ​ശം സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യ​ല്ല, ആ​സൂ​ത്ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ന​ട​ന്ന​തെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളെ ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന പ​ത്മ​കു​മാ​റി​ന്റെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ൾ സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​ക്ക് പി​ന്നി​ൽ താ​ൻ ദൈ​വ​തു​ല്യ​നാ​യി ക​ണ്ട രാ​ഷ്ട്രീ​യ വ്യ​ക്തി​ത്വ​മു​ണ്ടെ​ന്നും ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ലെ രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ ‘ചെ​മ്പ്’ എ​ന്ന് എ​ഴു​തി​ച്ചേ​ർ​ത്ത​ത് മ​റ്റാ​രോ ആ​ണെ​ന്നും അ​തി​നു​ശേ​ഷം ത​നി​ക്കു​മേ​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്തി ഒ​പ്പി​ടു​വി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും പ​ത്മ​കു​മാ​ർ അ​ടു​ത്ത സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളോ​ട് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളേ​ക്കാ​ൾ പാ​ർ​ട്ടി നേ​രി​ട്ട സ​മ്മ​ർ​ദ​മാ​ണ്​ ന​ട​പ​ടി സ​സ്പെ​ൻ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് ചു​രു​ങ്ങാ​ൻ കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന സം​ശ​യ​മു​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    താ​ക്കീ​ത്, ശാ​സ​ന, പ​ര​സ്യ​ശാ​സ​ന, സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് നീ​ക്കം ചെ​യ്യ​ൽ, സ​സ്പെ​ൻ​ഷ​ൻ, പു​റ​ത്താ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ ആ​റ് സം​ഘ​ട​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ കാ​ഠി​ന്യ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തേ​താ​ണ് പ​ത്മ​കു​മാ​റി​നെ​തി​രെ കൈ​ക്കൊ​ണ്ട​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, സ​സ്പെ​ൻ​ഷ​ൻ നി​ശ്ചി​ത കാ​ല​ത്തേ​ക്കാ​യ​തി​നാ​ൽ പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നും തി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നു​മു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത ഈ ​ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ ആ​നു​കൂ​ല്യ​മാ​ണ്. ജ​യി​ൽ മോ​ചി​ത​നാ​യ​ശേ​ഷം പ​ത്മ​കു​മാ​ർ ത​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ജീ​വി​ത​വും ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ​ദ​വി​യി​ലെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ആ​ത്മ​ക​ഥ​യെ​ഴു​താ​ൻ ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ വ​ന്നി​രു​ന്നു. പു​റ​ത്താ​ക്കി​യാ​ൽ പാ​ർ​ട്ടി ബാ​ധ്യ​ത​ക​ളൊ​ന്നും പ​ത്മ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ ചു​മ​ലി​ല്ലാ​താ​കും. ആ​ത്മ​ക​ഥ എ​ഴു​തു​ന്ന​തി​നും ത​ട​സ്സ​മി​ല്ല. എ​ഴു​തു​ന്ന​തെ​ന്താ​യാ​ലും പ​ത്മ​കു​മാ​റി​നെ ബാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് പ​രി​ക്കു​ണ്ടാ​ക്കും. പാ​ർ​ട്ടി​യു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി മു​റി​യാ​ത്ത സ​സ്പെ​ൻ​ഷ​ൻ, ഫ​ല​ത്തി​ൽ ആ​ത്മ​ക​ഥ​യെ​ഴു​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ​രോ​ക്ഷ വി​ല​ക്ക് കൂ​ടി​യാ​ണ്.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​വ​ലോ​ക​ന​ത്തി​നാ​യി ചേ​ർ​ന്ന ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​ത്തെ സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ പ​ത്മ​കു​മാ​റി​നെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന​ന​ട​പ​ടി വേ​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള കേ​സി​ൽ ജ​യി​ലി​ലാ​യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ​പോ​ലും പ​ത്മ​കു​മാ​റി​നെ ചേ​ർ​ത്തു​നി​ർ​ത്തു​ന്ന സ​മീ​പ​നം സ്വീ​ക​രി​ച്ച പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ നി​ല​പാ​ട് മാ​റ്റ​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ് യു​വ​തീ​പ്ര​വേ​ശ​ന​കാ​ല​ത്തെ ര​ഹ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യും ഫോ​ൺ രേ​ഖ​ക​ളും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ ലോ​ഗ് ബു​ക്കു​മ​ട​ക്കം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ച്ചും സ​മ്മ​ർ​ദ നീ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Dewasom boardPadmakumarCPM
    News Summary - A. Padmakumar suspended; from pressure to party strategy
    Similar News
    Next Story
    X