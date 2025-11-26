Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 26 Nov 2025 10:55 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 10:55 PM IST

    എ. പത്മകുമാറിനെ വിലങ്ങ് വെക്കരുത്; പൊലീസിന് പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം ത​ല​വ​ന്‍റെ നിർദേശം

    A Padmakumar
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​യാ​യ മു​ൻ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് എ.​പ​ത്മ​കു​മാ​റി​നെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കു​മ്പോ​ഴും തി​രി​കെ ജ​യി​ലി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു ​പോ​കു​മ്പോ​ഴും വി​ല​ങ്ങ് അ​ണി​യി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം ത​ല​വ​ൻ എ​ച്ച്. വെ​ങ്കി​ടേ​ഷി​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശം.

    ദേ​വ​സ്വം മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും മു​ൻ ദേ​വ​സ്വം ക​മീ​ഷ​ണ​റു​മാ​യ എ​ൻ. വാ​സു​വി​നെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ കൈ​വി​ല​ങ്ങ് അ​ണി​യി​ച്ച​ത് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ക​ടു​ത്ത ക്ഷീ​ണ​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. എ.​ആ​ർ ക്യാം​പി​ലെ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​ണ് പൂ​ജ​പ്പു​ര സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ൽ നി​ന്ന് വാ​സു​വി​നെ കൈ​വി​ല​ങ്ങ് അ​ണി​യി​ച്ച് കൊ​ല്ല​ത്തെ വി​ജി​ല​ൻ​സ് കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ​ത്.

    കൈ​വി​ല​ങ്ങ് ഏ​തൊ​ക്കെ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നി​യ​മ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​പാ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​നു വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​യാ​ണി​തെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​ക്ക് സ്പെ​ഷ​ൽ ബ്രാ​ഞ്ച് ‍റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    രണ്ട്​ പ്രതികളുടെ മുൻകൂർജാമ്യ ഹരജികൾ ​നാളെ പരിഗണിക്കും

    കൊ​ച്ചി: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​വ​ർ​ച്ച കേ​സി​ലെ നാ​ലാം​പ്ര​തി തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് മു​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​സ്. ജ​യ​ശ്രീ, ആ​റാം​പ്ര​തി മു​ൻ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ എ​സ്. ശ്രീ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മു​ൻ​കൂ​ർ​ജാ​മ്യ ഹ​ര​ജി​ക​ൾ ഹൈ​കോ​ട​തി വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ മാ​റ്റി.

    വാ​ദ​ത്തി​നാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​മ​യം തേ​ടി​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ജ​സ്റ്റി​സ് എ. ​ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ ഹ​ര​ജി​ക​ൾ മാ​റ്റി​യ​ത്. ജ​യ​ശ്രീ​യു​ടെ അ​റ​സ്റ്റ് വി​ല​ക്കി​യ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​വ​രെ തു​ട​രും.

