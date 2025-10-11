Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 10:41 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 10:41 PM IST

    സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി ത​ട്ടി​പ്പ്: എ. ​പ​ത്മ​കു​മാ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്തെ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡും സം​ശ​യ​നി​ഴ​ലി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    unnikrishnan potty and A Padmakumar
    cancel

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി ത​ട്ടി​പ്പി​ൽ എ. ​പ​ത്മ​കു​മാ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്തെ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡും സം​ശ​യ​നി​ഴ​ലി​ൽ. ക​ട്ടി​ള​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​ത്ത​കി​ടു​ക​ൾ കൈ​മാ​റി​യ​തി​ലാ​ണ്​ ദു​രൂ​ഹ​ത. 2019 മാ​ർ​ച്ച് 20ന് ​ചേ​ർ​ന്ന ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് യോ​ഗ​മാ​ണ്​ ശ​ബ​രി​മ​ല ​ശ്രീ​കോ​വി​ൽ വാ​തി​ലി​ന്‍റെ ക​ട്ടി​ള​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​ത്ത​കി​ടു​ക​ൾ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​ക്ക് കൈ​മാ​റാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. ശ​ബ​രി​മ​ല എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ 2019 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ അ​യ​ച്ച ക​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു തീ​രു​മാ​നം. ദേ​വ​സ്വം ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു ക​ത്ത്. ശ്രീ​കോ​വി​ൽ വാ​തി​ലു​ക​ളു​ടെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി അ​ന്തി​മ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും ക​ട്ടി​ള​ക​ളി​ലെ സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി​യ ചെ​മ്പ് ത​കി​ടു​ക​ൾ വീ​ണ്ടും സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശ​ണ​മെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു ക​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഈ ​ക​ത്ത് മാ​ർ​ച്ച് മൂ​ന്നി​ന് ദേ​വ​സ്വം ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ബോ​ർ​ഡ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് കൈ​മാ​റി.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​ക​ത്തി​ൽ ചെ​മ്പ് ത​കി​ടു​ക​ളെ​ന്ന്​ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു പ​രാ​മ​ർ​ശം. ശ​ബ​രി​മ​ല എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ ക​ത്തി​ൽ സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി​യ ചെ​മ്പ് പാ​ളി​ക​​ളെ​ന്ന​ത്​ പ​റ​യു​​മ്പോ​ഴാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്​ തി​രു​ത്തി​യ ദേ​വ​സ്വം ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ ന​ട​പ​ടി. പി​ന്നീ​ട്​ ദേ​വ​സ്വം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യി​രു​ന്ന എ​ൻ. വാ​സു​വാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന​ത്തെ ദേ​വ​സ്വം ക​മീ​ഷ​ണ​ർ.പി​ന്നീ​ട്, ദേ​വ​സ്വം ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ ക​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ 2019 മാ​ർ​ച്ച് 20ന് ​ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് യോ​​ഗം ചേ​രു​ക​യും ത​കി​ടു​ക​ൾ സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശാ​ൻ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​ക്ക് കൈ​മാ​റ​ണ​മെ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​യോ​​ഗ​ത്തി​ന്റെ രേ​ഖ​ക​ളി​ലും ചെ​മ്പ് ത​കി​ടു​ക​ളെ​ന്നാ​ണ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ​

    ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​ക്ക് ത​കി​ടു​ക​ൾ കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​​ഗ​മാ​യി 2019 മേ​യ് 18ന് ​ത​യാ​റാ​ക്കി​യ പ്ര​ത്യേ​ക മ​ഹ​സ​റി​ലും ചെ​മ്പ് ത​കി​ടു​ക​ളെ​ന്ന്​ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു. ത​ന്ത്രി, മേ​ൽ​ശാ​ന്തി, അ​സി. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ, അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ, വാ​ച്ച​ർ, ​ഗാ​ർ​ഡ്, ​ഗോ​ൾ​ഡ് സ്മി​ത്ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​ത്ത് പേ​രാ​ണ് ഈ ​മ​ഹ​സ​റി​ൽ ഒ​പ്പി​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ന്​ വീ​ഴ്ച വ​ന്ന​താ​യി ഹൈ​കോ​ട​തി​യും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത് നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി വി​വാ​ദ​ത്തി​ൽ ഹൈ​കോ​ട​തി നി​യോ​ഗി​ച്ച ജ​സ്റ്റി​സ് കെ.​ടി. ശ​ങ്ക​ര​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത് നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​ങ്ങി. ര​ജി​സ്റ്റ​റി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​ത​ക്കു​റ​വു​ള്ള​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യെ​ന്നാ​ണ്​ സൂ​ച​ന.​പ​മ്പ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഏ​ഴി​ന്​ മ​ല ക​യ​റി​യ സം​ഘം ഒ​മ്പ​തോ​ടെ സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തെ​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന്​ വി​ശ്ര​മി​ച്ച​ശേ​ഷം 11ഓ​ടെ മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ശ​ബ​രി​മ​ല സ്പെ​ഷ​ല്‍ ക​മീ​ഷ​ണ​ര്‍ ജ​സ്റ്റി​സ് ആ​ര്‍. ജ​യ​കൃ​ഷ്ണ​നും ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ദേ​വ​സ്വം മ​ഹ​സ​ർ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച സം​ഘം, ഇ​വ​യെ​ല്ലാം സ്​​ട്രോ​ങ്​ റൂ​മി​ൽ ഉ​ണ്ടോ​യെ​ന്ന്​ തി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി. നി​ല​വി​ലു​ള്ള സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യും ത​യാ​റാ​ക്കി. അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ​ക്കു​​ശേ​ഷം എ​ത്തി​ച്ച ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക​ശി​ൽ​പ പാ​ളി​ക​ളും സം​ഘം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. ഇ​തി​ന്‍റെ വി​ശ​ദ മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക്​ സ്പോ​ൺ​സ​റെ​ന്ന്​ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യും സ്മാ​ർ​ട്ട്​ ക്രി​​യേ​ഷ​ൻ​സ്​ അ​ധി​കൃ​ത​രും ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തെ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ജ​സ്റ്റി​സ് കെ.​ടി. ശ​ങ്ക​ര​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വൈ​കീ​ട്ട്​ 6.30 വ​രെ പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​ർ​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:A PadmakumarSabarimalaUnnikrishnan PottySabarimala Gold Missing Row
    News Summary - A Padmakumar also under suspicion in Sabarimala Gold Missing Row
    Similar News
    Next Story
    X