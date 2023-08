മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നേത്ര രോഗ ചികിത്സക്കുള്ള നോൺ കോൺടാക്ട് ടോണോ മീറ്റർ സ്ഥാപിച്ചു

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കൊച്ചി: എറണാകുളം സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജിലെ നേത്രരോഗ ചികിത്സാ വിഭാഗത്തിലേക്ക് നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയിലുള്ള നോൺ കോൺടാക്ട് ടോണോ മീറ്റർ മെഷീൻ സ്ഥാപിച്ചു. കണ്ണിന്റെ സമ്മർദം നിർണയിക്കുന്നതിനാണ് ഈ മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ പേരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ പരിശോധിക്കാൻ മെഷീൻ സഹായകമാകും. കുട്ടികളെയും പ്രായമായവരെയും ഇരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉള്ളവരെയും വേഗത്തിൽ പരിശോധനക്കുവിധേയമാക്കാൻ ഇതുവഴി കഴിയും. ഗ്ലോക്കോമ സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യുന്നതിനും നേത്രപടലത്തിന്റെ കട്ടി അളക്കുന്നതിനും ഈ മെഷീൻ കൊണ്ട് സാധ്യമാണ്. രോഗിയെ തൊടാതെ പരിശോധിക്കുവാൻ കഴിയും എന്നത് ഈ മെഷീന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. എൽ. ജി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലിമിററ്റഡിന്റെ സി. എസ്. ആർ. ഫണ്ടിൽ നിന്നും 666400/- ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ടാണ് മെഷീൻ വാങ്ങിയത്. നിരവധി പാവപ്പെട്ട രോഗികൾ ആശ്രയിക്കുന്ന എറണാകുളം സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നേത്ര ചികിത്സക്ക് എത്തുന്ന രോഗികൾക്ക് മികച്ച ചികിത്സ നൽകാൻ ഈ മെഷീൻ സഹായകരമാകും. Show Full Article

A non-contact tonometer for the treatment of eye diseases has been installed in the medical college