Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightതിരുവനന്തപുരം...
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 6:40 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 6:40 PM IST

    തിരുവനന്തപുരം വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി പമ്പാ നദിയിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    shinu vallakadavu
    cancel
    camera_alt

    ഷൈനു

    Listen to this Article

    റാന്നി: തിരുവനന്തപുരം വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി റാന്നി പമ്പാ നദിയിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം വലിയതുറ സ്വദേശി ഷൈനു (47) ആണ് മരണപ്പെട്ടത്. രാവിലെ 9 മണിയോടെയാണ് ഷൈനു നദിയിൽ പോയതായി പൊലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചത്.

    റാന്നി അഗ്നിശമനസേനാംഗങ്ങൾ സ്ഥലത്തെത്തി തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും കണ്ടെത്തായില്ല. തുടർന്ന് അഗ്നിശമനസേനയിലെ മുങ്ങൽ വിദഗ്ദർ നടത്തിയ തിരച്ചിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തു.

    മരണപ്പെട്ട ഷൈനു റാന്നി പുതുശ്ശേരിമലയിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിച്ച് താമസിച്ചു വരുകയായിരുന്നു. മിന്നൽ രക്ഷാകവചത്തിന്‍റെ ജോലിക്കാരനാണ്. മക്കൾ: ശ്രിജിത്ത്, സിദ്ധാർഥ് ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളാണ്. റാന്നി പൊലീസ് മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Dead BodyPampa RiverThiruvananthapuramAccidentsLatest News
    News Summary - A native of Vallakadavu, Thiruvananthapuram drowned in the Pampa River
    Similar News
    Next Story
    X