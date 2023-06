cancel camera_alt നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന് പി​ഴ​യ​ട​ക്കാ​ൻ നോ​ട്ടീ​സുമായി ശിവദാസൻ By മാധ്യമം ലേഖകൻ വ​ണ്ടൂ​ർ: ആ​ല​പ്പു​ഴ കാ​ണാ​ത്ത​യാ​ൾ​ക്ക് ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന് പി​ഴ​യ​ട​ക്കാ​ൻ നോ​ട്ടീ​സ്. കാ​രാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി കി​ഴ​ക്കു​വീ​ട്ടി​ൽ ശി​വ​ദാ​സ​നാ​ണ് നോ​ട്ടീ​സ് കി​ട്ടി​യ​ത്. ശി​വ​ദാ​സ​ന്റെ ബൈ​ക്കി​ന്റെ അ​തേ ന​മ്പ​റു​ള്ള സ്കൂ​ട്ട​റി​ൽ ആ​ല​പ്പു​ഴ ചേ​ർ​ത്ത​ല ക​ട​ക്ക​ര​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ ഹെ​ൽ​മ​റ്റ് ധ​രി​ക്കാ​ത്തി​നാ​ണ് പി​ഴ. ബൈ​ക്കി​ൽ ര​ണ്ടാ​ളു​ക​ൾ യാ​ത്ര​ചെ​യ്യു​ന്ന ചി​ത്ര​മാ​ണ് പി​ഴ വ​ന്ന നോ​ട്ടീ​സി​ലു​ള്ള​ത്. 500 രൂ​പ അ​ടക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് ശി​വ​ദാ​സ​ന്റെ വി​ലാ​സ​ത്തി​ലേ​ക്ക് നോ​ട്ടീ​സ് വ​ന്ന​ത്. നോ​ട്ടീ​സി​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി പ​റ​യു​ന്ന ബൈ​ക്കി​ന്റെ ന​മ്പ​റും വി​ലാ​സ​വും ശി​വ​ദാ​സ​ന്റെ​താ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ കൂ​ടെ കാ​ണി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന മൊ​ബൈ​ൽ ന​മ്പ​ർ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​ത​ല്ല.

കൂ​ലി​പ്പ​ണി​ക്കാ​ര​നാ​യ ശി​വ​ദാ​സ​ൻ ബൈ​ക്കി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ ജി​ല്ല​ക്ക് പു​റ​ത്ത് പോ​യി​ട്ടി​ല്ല. ത​ന്റെ ബൈ​ക്കി​ന്റെ ന​മ്പ​റും വി​ലാ​സ​വും എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ലെ സ്കൂ​ട്ട​റി​ൽ വ​ന്ന​തെ​ന്ന​റി​യാ​ൻ പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കാ​നി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ശി​വ​ദാ​സ​ൻ. Show Full Article

News Summary -

A native of Malappuram who does not see Alappuzha fined for not wearing a helmet in Alappuzha