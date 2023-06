പത്ത് വർഷം മുമ്പ്​ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞയാൾ അറസ്റ്റിൽ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ചെങ്ങന്നൂർ: പത്ത് വർഷം മുമ്പ്​ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയെ അറസ്റ്റ്ചെയ്തു. ചെറിയനാട് കൊല്ലകടവ് കടയിക്കാട് സ്വദേശിയെ ഗള്‍ഫ്​ വിസ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത്​ അരലക്ഷം രൂപ തട്ടിയ കേസിൽ തൃശൂര്‍ വള്ളത്തോള്‍ നഗര്‍ വെട്ടിക്കാട്ടിരി ഭാഗത്ത് പൂളയ്ക്കല്‍ വീട്ടിൽ യൂസുഫിനെയാണ് (43) അറസ്റ്റ്​ ചെയ്തത്. വെണ്മണി പൊലീസ് 2014ൽ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത കേസിലെ പ്രതി ഒളിവില്‍ കഴിയുകയായിരുന്നു. തൃശൂര്‍, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലെ‍ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്‍ നടത്തിയ രഹസ്യ നിരീക്ഷണത്തിനുശേഷമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്​. കോടതി പ്രതിയെ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു. Show Full Article

News Summary -

A man who was absconding has been arrested in a case registered ten years ago