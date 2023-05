എ.ഐ കാമറയുടെ മാതൃകയിൽ കെ ഫോണിലും വൻ അഴിമതി നടന്നുവെന്ന് വി.ഡി സതീശൻ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കാസർകോട്: എ.ഐ കാമറയുടെ മാതൃകയിൽ കെ ഫോണിലും വൻ അഴിമതി നടന്നുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി സതീശൻ. സ്രിറ്റും പ്രസാഡിയോയുമാണ് കെ ഫോണിലും പങ്കാളികൾ. കെ ഫോൺ അഴിമതിയിലെ കൂടുതൽ രേഖകൾ പുറത്തുവരുമെന്നും സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി.



ടെൻഡർ നടപടികളിലും ഒത്തുകളി നടന്നു. അശോക് ബിൽഡേഴ്സിന് സ്രിറ്റ് ഉപകരാർ നൽകി. കെ ഫോൺ അഴിമതി പദ്ധതിയാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരോപിച്ചു. Show Full Article

News Summary -

A huge scam took place in K phone as well with AI camera - VD Satheesan