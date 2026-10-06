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    പാതിവഴിയിലായ വീടിന് കൈത്താങ്ങ്; പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങൾക്ക് രണ്ടുലക്ഷം രൂപ സഹായം

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    https://www.madhyamam.com/tags/house-construction
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    തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്‍റെ പട്ടികജാതി വികസന പദ്ധതി ‘സേഫ്’ (Secure Accommodation and Facility Enhancement) ഭവന പൂർത്തീകരണ പദ്ധതിക്ക്​ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക്​ ഭവന പൂർത്തീകരണത്തിനും പുനരുദ്ധാരണത്തിനുമായി സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതിക്ക്​ ഒക്​ടോബർ 31 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. ആകെ സാമ്പത്തിക സഹായം രണ്ടുലക്ഷം രൂപയാണ്​.

    ധനസഹായ തുക ലഭിക്കുന്ന ഗഡുക്കൾ:

    * ഒന്നാം ഗഡു: ₹50,000/- (മുൻകൂറായി)

    * രണ്ടാം ഗഡു: ₹1,00,000/- (പ്രവൃത്തി പുരോഗതി അനുസരിച്ച്)

    * മൂന്നാം ഗഡു: ₹50,000/- (പൂർത്തീകരണത്തിന് ശേഷം)

    * ആകെ ഗുണഭോക്താക്കൾ (സംസ്ഥാനതലത്തിൽ): 5,000 പേർ

    അർഹതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ

    * വരുമാന പരിധി: വാർഷിക വരുമാനം ₹1,00,000/- ൽ കവിയരുത്.

    * വീടിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം: 1000 ചതുരശ്ര അടി വരെ (ഇരുനില വീടുകൾ ഉൾപ്പെടെ).

    * വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥത: അപേക്ഷകന്റെയോ ഭാര്യ/ഭർത്താവിന്റെയോ പേരിൽ ആയിരിക്കണം.

    * 2006 ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ശേഷം നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കിയതോ അവസാന ഗഡു കൈപ്പറ്റിയതോ ആയ വീടുകൾ. കഴിഞ്ഞ അഞച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഭവന പുനരുദ്ധാരണത്തിന് സർക്കാർ സഹായം ലഭിച്ചവർക്ക് അർഹതയില്ല.

    നിർമാണ ഘടകങ്ങൾ

    * മേൽക്കൂര കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യൽ /പൂർത്തീകരണം

    * ശുചിത്വ ടോയ്‍ലറ്റ് നിർമാണം (പരമാവധി ₹40,000/-)

    * ഭിത്തികൾ ബലപ്പെടുത്തൽ

    * വാതിലുകളും ജനലുകളും സ്ഥാപിക്കൽ

    * അടുക്കള നവീകരണം (കിച്ചൺ സ്ലാബ്, ഷെൽഫ്, പാചകവാതക സൗകര്യം)

    * ഫ്ലോറിങ്, ടൈൽ പാകൽ

    * സൂവർ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ്, പ്രൈമർ, പെയിന്റിങ്

    * ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിങ്, ELCB, ഫാൻ, ലൈറ്റുകൾ

    * പ്ലംബിങ്, കുടിവെള്ള ലഭ്യത

    മുൻഗണനാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ (മാർക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ)

    * ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ട /ഉപേക്ഷിച്ച വനിതകൾ കുടുംബനാഥയായ കുടുംബങ്ങൾ.

    * ഭിന്നശേഷിക്കാർ /മാരകരോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർ അടങ്ങിയ കുടുംബങ്ങൾ.

    * വിദ്യാർഥികൾ /ഒന്നിലധികം വിദ്യാർഥിനികൾ ഉള്ള കുടുംബങ്ങൾ.

    * 800 sq ft-ൽ താഴെ വിസ്തീർണമുള്ള വീടുകൾ.

    * മുമ്പ് മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് ലഭിക്കാത്ത കുടുംബങ്ങൾ.

    കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുമായി നിങ്ങളുടെ ബ്ലോക്ക് /മുനിസിപ്പാലിറ്റി /കോർപറേഷൻ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫിസുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

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