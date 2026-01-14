Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകലോത്സവ വേദിയിൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 14 Jan 2026 7:51 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Jan 2026 7:53 PM IST

    കലോത്സവ വേദിയിൽ ആദ്യമായി ബാങ്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ടൊരു സംഘനൃത്തം

    text_fields
    bookmark_border
    Ayisha
    cancel
    Listen to this Article

    തൃശൂർ: ബാങ്ക് വിളിയുടെ താളാത്മകമായ അകമ്പടിയോടെയാണ് സംഘനൃത്തം ആരംഭിച്ചത്. ആലപ്പുഴ സെന്‍് ജോസഫ് സ്കൂളിലെ പെൺകുട്ടികൾ അവതരിപ്പിച്ച സംഘനൃത്തത്തിന് വേറെയും പ്രത്യേകതകൾ അവകാശപ്പെടാനുണ്ടായിരുന്നു. ആരും ഇതുവരെ എടുക്കാത്ത പ്രമേയം. വയലാർ രാമവർമയുടെ ആയിഷ എന്ന ഖണ്ട കാവ്യമാണ് കലോത്സവ വേദിയെ ആകെ ഇളക്കിമറച്ചു കൊണ്ട് അരങ്ങറിയത്.

    ഒപ്പനപാട്ടിന്‍െ താളവും കാച്ചിയുടേയും അലുക്കത്തിന്‍റെയും കൊഞ്ചലുകളും ഒപ്പന പാട്ടിൽ മാത്രം കേട്ടുശീലിച്ച ആസ്വാദകർക്കും പുതുമയായിരുന്നു ആയിഷയെന്ന സംഘനൃത്തം. കലോത്സവത്തിന്‍െ 62 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു മുസ്ലിം പ്രമേയം സംഘനൃത്തത്തിന്‍െ ഐറ്റമായി എത്തിയത്. വാവരു സ്വാമിയുടെ കഥ ഭരതനാട്യമായു നാടോടി നൃത്തമായും അരങ്ങിലെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കലോത്സവത്തിലെ ഗ്ലാമർ ഇനമായ സംഘനൃത്തത്തിൽ ആദ്യമായാണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്.

    കാഥികൻ സാംബശിവൻ 40 വർഷത്തോളം പല പല വേദികളിൽ അവതരിപ്പിച്ച ആയിഷയെ സംഘനൃത്തമായി അവതരിപ്പിക്കുക എന്നത് വലിയ ടാസ്ക് ആയിരുന്നുവെന്ന് ഡാൻസ് മാസ്റ്ററായ പ്രവീൺ നാട്യകല പറഞ്ഞു.

    അവതരണശൈലിയും പ്രമേയത്തിലെ പുതുമയുമാണ് സംഘനൃത്തത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാൽക്കാരിയായ ആയിഷയെ കാണികൾ നിറഞ്ഞ കൈയടിയോടെയാണ് സ്വീകരിച്ചത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ayishavayalar ramavarmaSchool Kalolsavam 2026
    News Summary - A group dance that was performed for the first time at the Kalolsava stage.
    Similar News
    Next Story
    X