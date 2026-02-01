Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 1 Feb 2026 6:10 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Feb 2026 6:10 PM IST

    കേരളത്തിന്‍റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റുന്ന ഭരണം വരും -വി.ഡി. സതീശൻ

    കേരളത്തിന്‍റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റുന്ന ഭരണം വരും -വി.ഡി. സതീശൻ
    ശൂരനാട് തെക്ക് (കൊല്ലം): കേരളത്തിന്‍റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും വമ്പിച്ച മാറ്റം വരുത്തുന്ന സർക്കാറായിരിക്കും യു.ഡി.എഫിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ. ശൂരനാട് തെക്ക് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പണികഴിപ്പിച്ച പുതിയ ഓഫിസ് മന്ദിരത്തിന്‍റെ (കോൺഗ്രസ്ഭവൻ) ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

    അന്തരിച്ച കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ ശൂരനാട് രാജശേഖരന്റെയും കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായരുടെയും പി.എം. ഇബ്രാഹിംകുട്ടിയുടെയും ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യപ്പെട്ടു.

    മണ്ഡലം പ്രസിഡൻറ് ആർ.ഡി. പ്രകാശ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പി.സി. വിഷ്ണുനാഥ് എം.എൽ.എ, സി.ആർ. മഹേഷ് എം.എൽ.എ, ഡി.സി.സി പ്രസിഡന്‍റ്​ പി. രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്, കെ.പി.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ എം.എം. നസീർ, അഡ്വ. പി. ജർമിയാസ്, ശശികുമാരൻ നായർ, കരുവള്ളിയിൽ ശശി, കാരയ്ക്കാട്ട് അനിൽ, ആശാ രമേശ്, എസ്. സുഭാഷ്, കുറ്റിയിൽ രതീഷ്, സരസ്വതി അമ്മ, കൊമ്പിപ്പള്ളിൽ സന്തോഷ്, രവീന്ദ്രൻ പിള്ള, മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ്, ബാബുരാജൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.

    TAGS:VD Satheesan
    News Summary - A government will come and that will change the face of Kerala says VD Satheesan
