മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് നിർണായകദിനം; ബലാത്സംഗ കേസുകളിലെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്ന് പരിഗണിക്കും

മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് നിർണായകദിനം; ബലാത്സംഗ കേസുകളിലെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്ന് പരിഗണിക്കുംtext_fields
പത്തനംതിട്ട: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് ഇന്ന് നിർണായക ദിനം. ബലാത്സംഗ കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജാമ്യ ഹരജികളിൽഇന്ന് കോടതികൾ വിധി പറയും. മൂന്നാം ബലാത്സംഗ കേസിൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എം.എൽ.എയുടെ ജാമ്യ അപേക്ഷയിൽ പത്തനംതിട്ട സെഷൻസ് കോടതിവിധി പറയും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിധി പറേയണ്ടിയിരുന്നതായിരുന്നുവെങ്കിലും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളുടെ ആധികാരികത സംബന്ധിച്ച് പ്രോസിക്യൂഷൻ സംശയമുന്നയിച്ചതോടെ മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു.
ഉഭയസമ്മതപ്രകാരമുള്ള ബന്ധമെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനായിരുന്നു പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ ശ്രമം. രണ്ടാഴ്ചയിൽ അധികമായി ജയിലിൽ കഴിയുന്ന രാഹുലിന് ഇന്ന് ജില്ല കോടതിയിലും തിരിച്ചടി നേരിട്ടാൽ പിന്നീട് ഹൈകോടതി മാത്രമാണ് ആശ്രയം
അതിനിടെ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ ചുമത്തിയ ആദ്യ ബലാത്സംഗ കേസിലെ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈകോടതിയും ഇന്ന് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റിസ് കൗസര് എടപ്പഗത്തിന്റെ ബെഞ്ചാണ് ഹര്ജിയില് വിശദമായ വാദം കേള്ക്കുക. രാഹുലിന്റെ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിര്ത്ത് പ്രോസിക്യൂഷന് റിപ്പോര്ട്ട് നല്കിയിരുന്നു. രാഹുലിനെതിരെ അതിജീവിതയുടെ സത്യവാങ്മൂലവും കോടതിയില് സമര്പ്പിച്ചിരുന്നു. രാഹുല് സ്ഥിരം കുറ്റവാളിയാണെന്നും മുന്കൂര് ജാമ്യം നല്കിയാല് കേസ് അട്ടിമറിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് സത്യവാങ്മൂലത്തില് അതിജീവിത ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാന വാദം.
പ്രത്യേക സന്വേഷണ സംഘം രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത ആദ്യ കേസിലെ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ തിരുവനന്തപുരം പ്രിന്സിപ്പല് സെഷന്സ് കോടതി തള്ളിയതോടെയാണ് രാഹുല് ഹൈകോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
