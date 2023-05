സ്കൂട്ടറിൽ കാറിടിച്ചശേഷം കടന്നുകളഞ്ഞു; പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർക്കെതിരെ കേസ്

cancel camera_alt അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ വിമൽ By മാധ്യമം ലേഖകൻ മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി: പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്‍റെ കാ​റി​ടി​ച്ച് ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​ന യാ​ത്രി​ക​ന് പ​രി​ക്കേ​റ്റി​ട്ടും നി​ർ​ത്താ​തി​രു​ന്ന സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഒ​ടു​വി​ൽ കേ​സെ​ടു​ത്തു. പാ​ണ്ടി​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി വി​മ​ൽ ജോ​ളി (28) ക്കാ​ണ്​ പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ക​ട​വ​ന്ത്ര പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ജി.​പി. മ​നു​രാ​ജി​നെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ത്ത​താ​യും തോ​പ്പും​പ​ടി പൊ​ലീ​സ് സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ പി. ​ചാ​ക്കോ പ​റ​ഞ്ഞു.

വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​ത​ര​യോ​ടെ തോ​പ്പും​പ​ടി ഹാ​ർ​ബ​ർ പാ​ല​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​പ​ക​ടം. ഇ​ടി​യു​ടെ ആ​ഘാ​ത​ത്തി​ൽ വി​മ​ൽ തെ​റി​ച്ച് പാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ കൈ​വ​രി​യി​ലേ​ക്ക് വീ​ണു. ഇ​ടി​ച്ച​ശേ​ഷം നി​ർ​ത്താ​തെ പോ​യ കാ​ർ വി​ല്ലി​ങ്​​ട​ൺ ഐ​ല​ൻ​ഡ്​ റെ​യി​ൽ​വേ ഗേ​റ്റി​ന​ടു​ത്ത് വെ​ച്ച് പി​ന്നാ​ലെ എ​ത്തി​യ ദൃ​ക്സാ​ക്ഷി​ക​ളാ​യ ര​ണ്ട് ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ കാ​റി​ന​ക​ത്ത് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത് പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​ണെ​ന്ന് അ​റി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ തി​രി​ച്ച് പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ വി​മ​ലി​നെ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും നാ​ട്ടു​കാ​രും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ്​ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ന് ശേ​ഷം തോ​പ്പും​പ​ടി സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ എ​ത്തി വി​മ​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും കേ​സെ​ടു​ത്തി​ല്ല. സം​ഭ​വം വി​വാ​ദ​മാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വി​മ​ലി​ന്‍റെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി പൊ​ലീ​സ് മൊ​ഴി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ അ​പ​ക​ടം ന​ട​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്ത്​ വി​മ​ലി​നെ​യെ​ത്തി​ച്ച് തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പും ന​ട​ത്തി.നി​യ​മ​പാ​ല​ക​ർ ത​ന്നെ ഇ​പ്ര​കാ​രം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഖേ​ദ​മു​ണ്ടെ​ന്നും കേ​സു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​കാ​നാ​ണ് തീ​രു​മാ​ന​മെ​ന്നും വി​മ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

A case has been registered against the police officer who ran over the scooter after being hit by a car