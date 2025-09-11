Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഉള്ളിക്കച്ചവടം...
    Kerala
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 5:42 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 5:42 PM IST

    ഉള്ളിക്കച്ചവടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന പിക്കപ്പ് വാനിലേക്ക് ബസ് ഇടിച്ച് കയറി വാഹനങ്ങൾ തകർന്നു; വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി

    text_fields
    bookmark_border
    ഉള്ളിക്കച്ചവടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന പിക്കപ്പ് വാനിലേക്ക് ബസ് ഇടിച്ച് കയറി വാഹനങ്ങൾ തകർന്നു; വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി
    cancel

    കോട്ടയം: കോട്ടയം വടവാതൂരിൽ പാതയോരത്ത് ഉള്ളിക്കച്ചവടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന പിക്കപ്പ് വാനിലേക്ക് ബസ് ഇടിച്ച് കയറി അപകടം. പരിക്കേൽക്കാതെ തലനാരിഴക്ക് രക്ഷപെട്ട് കച്ചവടക്കാരനും ബസ് യാത്രികരും. വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി

    വടവാതൂരിനു സമീപം താന്നിക്കപ്പടിയിൽ വ്യാഴാഴ്ച വൈകീട്ട് 4.30 ഓടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. പാതയോരത്ത് ഉള്ളിക്കച്ചവടം നടത്തുകയായിരുന്ന തമിഴ്നാട് പളനി സ്വദേശി പാണ്ഡ്യന്റെ വാഹനത്തിലേക്കാണ് കോട്ടയത്തേക്ക് വരുകയായിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസ് അമിത വേഗതയിൽ എത്തി ഇടിച്ചു കയറിയത്. ബസിന്റെ മുൻഭാഗം അപകടത്തിൽ തകർന്നു.

    കച്ചവടക്കാരനും ബസ് യാത്രികരും തലനാരിഴക്കാണ് പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടത്. അപകടത്തെ തുടർന്ന് തിരക്കേറിയ ദേശീയപാതയിൽ ചാക്കിൽക്കെട്ടിവെച്ചിരുന്ന ഉള്ളി ചിതറി വീണു. ഏകദേശം ഒന്നര ടൺ ഉള്ളിയാണ് അപകടത്തെ തുടർന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഇതേത്തുടർന്ന് റോഡിൽ ഗതാഗത തടസ്സവും ഉണ്ടായി.

    കോട്ടയം ഈസ്റ്റ് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:bus accidetkottaympickupAccidenrt
    News Summary - A bus crashed into a pickup van selling onions, damaging the vehicles; a major disaster was averted
    Similar News
    Next Story
    X