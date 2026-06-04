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    Kerala
    Posted On
    date_range 4 Jun 2026 7:18 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Jun 2026 7:47 AM IST

    ഇടുക്കിയിൽ അഞ്ചുനില കെട്ടിടം നിലംപൊത്തി; അപകടം ഇന്ന് പുലർച്ചെ നാലോടെ

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    ഇടുക്കിയിൽ അഞ്ചുനില കെട്ടിടം നിലംപൊത്തി; അപകടം ഇന്ന് പുലർച്ചെ നാലോടെ
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    ഇടുക്കി: ജില്ലയിലെ പാമ്പനാറിൽ നിർമാണത്തിലിരുന്ന അഞ്ചുനില കെട്ടിടം തകർന്നുവീണു. ഇന്ന് പുലർച്ചെ നാലുമണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം. അപകട സമയത്ത് കെട്ടിടത്തിലോ പരിസരത്തോ നിർമാണ തൊഴിലാളികൾ ആരും ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി.

    പാമ്പനാർ സ്വദേശി ആഗ്നലിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് ഈ കെട്ടിടം. നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ അപ്രതീക്ഷിതമായി വലിയ ശബ്ദത്തോടെ കെട്ടിടം താഴേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടവിവരമറിഞ്ഞ് പൊലീസും അഗ്നിരക്ഷാ സേനയും സ്ഥലത്തെത്തി സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ നടത്തി.

    കെട്ടിടത്തിന്റെ അടിത്തറയ്ക്കോ ഘടനയ്ക്കോ ഉണ്ടായ ബലക്ഷയം അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ചതായി സംശയിക്കുന്നു. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണവും പരിശോധനകളും തുടരുകയാണ്.

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    TAGS:Idukki NewsBuilding Collaps
    News Summary - A building under construction collapsed in Pambanar, Idukki.
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