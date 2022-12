ഗവർണറെ ചാൻസലർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റാനുള്ള ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചു; പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തിരുവനന്തപുരം: ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ സർവകലാശാലകളുടെ ചാൻസലർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റാനുള്ള ബിൽ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. നിയമമന്ത്രി പി.രാജീവാണ് ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. ചാൻസലർ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഗവർണറെ മാറ്റാനുള്ള അധികാരം നിയമസഭക്കുണ്ട്. അതിനെ എതിർക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ, ഇതിന് ബദലായി കൊണ്ടു വരുന്ന സംവിധാനത്തിന് ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി സതീശൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കേന്ദ്രം നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് ബിൽ. യു.ജി.സി ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് പുതിയ സംവിധാനമെന്നും വി.ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. ഗവർണറെ ചാൻസലർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റാനുള്ള ബിൽ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളും കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ബദൽ സംവിധാനം എന്താണെന്നത് പ്രസക്തമാണ്. സർവകലാശാലകളെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്‍വൽക്കരിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് നടക്കുന്നത്. ബില്ലിൽ പ്രതിപക്ഷവുമായി കൂടിയാലോചന വേണം. ഇപ്പോൾ കൊണ്ടു വന്നിട്ടുള്ള ബിൽ പിൻവലിക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സർവകലാശാല ഭരണത്തിൽ ഗവർണർ തുടർച്ചയായി ഇടപെട്ടതോടെയാണ് ചാൻസലർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയുള്ള തീരുമാനം സർക്കാർ എടുത്തത്. ഓർഡിനൻസ് മന്ത്രിസഭ പുറപ്പെടുവിച്ചെങ്കിലും ഗവർണർ ഒപ്പിടാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് നിയമസഭ സമ്മേളനം വിളിച്ച് ബിൽ കൊണ്ട് വരാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്.

Show Full Article

News Summary -

A bill was introduced to remove the Governor from the position of Chancellor