പാപ്പാനെ കുത്തിക്കൊന്ന ആനക്കൊപ്പം കൈക്കുഞ്ഞുമായി സാഹസംtext_fields
ആലപ്പുഴ: പാപ്പാനെ കുത്തിക്കൊന്ന ആനയുടെ സമീപം ആറുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുമായി സാഹസം. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ആലപ്പുഴ ഹരിപ്പാട് സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് നടുക്കുന്ന സംഭവം. ചോറൂണിന് വേണ്ടിയാണ് കുഞ്ഞിനെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. തുടര്ന്ന്, ഹരിപ്പാട് സ്കന്ദന് എന്ന ആനയുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ കുട്ടി അഭിലാഷിന്റെ കൈയ്യിൽ നിന്നും ആനയുടെ കാൽ ചുവട്ടിലേക്ക് വീഴുകയും ചെയ്തു.
താൽക്കാലിക പാപ്പാൻ അഭിലാഷിന്റെ കുട്ടിയാണിത്. കുട്ടിയെ ആനയുടെ കാലുകൾക്കിടയിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നതും തുമ്പിക്കയ്യിലിരുത്തുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളില് കാണാം. തുമ്പിക്കൈയില് ഇരുത്താന് ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് അഭിലാഷിന്റെ കൈയില് നിന്ന് കുട്ടി മറിഞ്ഞ് ആനയുടെ കാല് ചുവട്ടിലേക്ക് വീണത്.
സംഭവം പുറത്തുവന്നതോടെ താൽക്കാലിക പാപ്പാൻ അഭിലാഷിനെ ജോലിയിൽ നിന്നും മാറ്റി നിര്ത്തി. കുട്ടിയുടെ പേടി മാറാനാണ് ആനയുടെ അടിയിലൂടെ പോയതെന്ന് ഇയാൾ ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികളോടു പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ ആണ് ഈ ആന പുറത്തിരുന്ന രണ്ട് പേരെ വലിച്ച് താഴെയിടുകയും ഒന്നാം പാപ്പാനെ ചവിട്ടിയും കുത്തിയും കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തത്. തുടര്ന്ന് കൊല്ലത്തുനിന്ന് മറ്റൊരു പാപ്പാനെത്തി ആനയെ തളക്കാന് ശ്രമിച്ചു. ഇയാളെയും ആന ആക്രമിച്ച് പരിക്കേല്പ്പിച്ചിരുന്നു.
