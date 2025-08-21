Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 10:37 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 10:37 PM IST

    ചേലേമ്പ്രയിൽ 49കാരനും അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം

    amoebic encephalitis
    അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം

    വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന്: തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ല​ത്തി​നു പു​റ​മെ ചേ​ലേ​മ്പ്ര സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ 49കാ​ര​നും അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്ക ജ്വ​രം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ചാ​ലി​പ​റ​മ്പ് സ്വ​ദേ​ശി​ക്കാ​ണ് രോ​ഗ​ബാ​ധ. ഏ​താ​നും ആ​ഴ്ച മു​മ്പാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    ഇ​തി​നി​ടെ വീ​ണു പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഇ​ത് മാ​റി​യ​ശേ​ഷം പ​നി ബാ​ധി​ച്ചു. സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും മാ​റി​യി​ല്ല. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ഇ​വി​ടെ ന​ട​ത്തി​യ സ്ര​വ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് രോ​ഗം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ആ​രോ​ഗ്യ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. ആ​ർ​ക്കും രോ​ഗ​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​ത്തും.

    TAGS:chelembraHealth NewsKerala Newsamoebic encephalitis
    News Summary - A 49-year-old man in Chelembra also has amoebic encephalitis
