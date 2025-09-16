Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 7:33 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 7:33 AM IST

    അച്ഛനുമമ്മയും കാണാമറയത്ത്, ഒന്നു കാണാൻ കൊതിച്ച് സുഹാസിനി

    അച്ഛനുമമ്മയും കാണാമറയത്ത്, ഒന്നു കാണാൻ കൊതിച്ച് സുഹാസിനി
    സു​ഹാ​സി​നി​യെ 2010ൽ ​തി​രൂ​രി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ( ഫ​യ​ൽ ഫോ​ട്ടോ)

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: മ​ഞ്ചു​നാ​ഥ്- പാ​ഞ്ചാ​ലി... ഒ​ന്ന​ര​പ്പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് മു​മ്പ് പ​റ​ക്ക​മു​റ്റാ​ത്ത പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു​കേ​ട്ട പേ​രു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് സു​ഹാ​സി​നി​ക്ക് മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​റി​വ്. ലോ​ക​ത്തി​ന്‍റെ ഏ​തോ കോ​ണി​ലു​ള്ള അ​വ​രെ​ക്കു​റി​ച്ച അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ന്നീ 21കാ​രി. അ​വ​രി​ന്ന് എ​വി​ടെ​യാ​യി​രി​ക്കും? ആ​രാ​യി​രി​ക്കും അ​വ​ർ? എ​ന്തു​വ​ന്നാ​ലും ഒ​ന്നു ക​ണ്ടേ മ​തി​യാ​കൂ. ത​ന്‍റെ കു​ട്ടി​ക്കാ​ല​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും താ​ൻ ത​നി​ച്ചാ​യ​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​റി​യ​ണം. അ​നാ​ഥ​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ അ​തി​ർ​വ​ര​മ്പു​ക​ൾ മ​റി​ക​ട​ന്ന് സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ട് പ​റ​യ​ണം, ഇ​താ​ണ് ത​ന്‍റെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളെ​ന്ന്.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മ​ഹി​ളാ മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ന്‍റെ മു​റി​യി​ലി​രു​ന്ന് സ്വ​പ്നം പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​മ്പോ​ഴും ബാ​ല്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് നി​റം​മ​ങ്ങി​യ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ പോ​ലു​മി​ല്ല സു​ഹാ​സി​നി​ക്ക്. കൂ​ട്ടം​തെ​റ്റി തെ​രു​വി​ല​ല​യു​ന്ന​തി​നി​ടെ ത​നി​ക്ക് സം​ര​ക്ഷ​ണ ക​വ​ച​മൊ​രു​ക്കി​യ ചൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു പേ​രു​ക​ൾ. അ​ത് മാ​ത്ര​മാ​ണ് മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള ഏ​ക ക​ച്ചി​ത്തു​രു​മ്പ്. 2010ൽ ​തി​രൂ​ർ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് പ​രി​സ​ര​ത്തു​വെ​ച്ചാ​ണ് അ​ഞ്ച് വ​യ​സ്സ് തോ​ന്നി​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ത​മി​ഴ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി സു​ഹാ​സി​നി എ​ന്ന് പേ​ര് പ​റ​ഞ്ഞു. പാ​ഞ്ചാ​ലി- മ​ഞ്ചു​നാ​ഥ് എ​ന്ന് മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ പേ​രും. ത​മി​ഴ്നാ​ട് കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ എ​ന്ന് കു​ട്ടി പ​റ​ഞ്ഞ​താ​യും ചൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​തി​നാ​ൽ ത​മി​ഴ്നാ​ടാ​ണ് സ്വ​ദേ​ശ​മെ​ന്ന് അ​നു​മാ​നി​ക്കു​ന്നു. മ​ഞ്ജു​ള എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഒ​രു മൂ​ത്ത​സ​ഹോ​ദ​രി​യു​ള്ള​താ​യി മ​ങ്ങി​യ ഒ​രോ​ർ​മ​യും സു​ഹാ​സി​നി പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്നു. മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളോ​ടൊ​പ്പം യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നി​ടെ താ​ൻ കൂ​ട്ടം​തെ​റ്റി​പ്പോ​യെ​ന്നാ​ണ് സു​ഹാ​സി​നി വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്. പി​ന്നീ​ട് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് ഹോം, ​വേ​ങ്ങ​ര​യി​ലെ റോ​സ് മ​നാ​ർ ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് ഹോം, ​ആ​ഫ്റ്റ​ർ കെ​യ​ർ ഹോം ​എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ സു​ഹാ​സി​നി ഇ​പ്പോ​ൾ വെ​ള്ളി​മാ​ട്കു​ന്ന് മ​ഹി​ളാ മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ലാ​ണ് താ​മ​സം.

    ത​ന്‍റെ ജീ​വി​ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ട് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ട്ട അ​വ​ളി​ന്ന് ഒ​രു പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ കോ​ഴ്സ് ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ്. ജോ​ലി ക​ണ്ടെ​ത്തി ജീ​വി​തം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കാ​നാ​ണ് ആ​ഗ്ര​ഹം. എ​ന്നാ​ലും എ​ങ്ങ​നെ​യെ​ങ്കി​ലും മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ണം. സാ​ധി​ക്കും വി​ധം അ​വ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്ക​ണം. ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലോ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ​യോ അ​വ​ർ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് അ​വ​ൾ. സു​ഹാ​സി​നി​യു​ടെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും വി​വ​രം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ 984685592, 9387686354 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മ​ഹി​ളാ മ​ന്ദി​രം അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

