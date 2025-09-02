Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    2 Sept 2025 8:04 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 8:04 AM IST

    മന്ത്രിമാരെ പ​​ങ്കെടുപ്പിച്ച്​ വികസന ​സെമിനാർ: ചെലവ്​ 99 ലക്ഷം

    മന്ത്രിമാരെ പ​​ങ്കെടുപ്പിച്ച്​ വികസന ​സെമിനാർ: ചെലവ്​ 99 ലക്ഷം
    തിരുവനന്തപുരം: മന്ത്രിമാരെ പ​ങ്കെടുപ്പിച്ച്​ സംസ്ഥാന വ്യാപമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സെമിനാറിനായി സർക്കാർ ​ചെലവിടുന്നത്​ ഒരു കോടിയോളം രൂപ. 2031ൽ കേരളം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആശയ രൂപീകരണത്തിനാണ്​ വിവിധ ജില്ലകളിലായി 33 സെമിനാറുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

    ഒരു സെമിനാറിന്​ മൂന്ന്​ ലക്ഷം രൂപയാണ്​ ചെലവ്​. ഇത്തരത്തിൽ 33 സെമിനാറുകൾക്ക്​ ആകെ ചെലവ്​ 99 ലക്ഷം രൂപയാണ്​. ഓരോ സെമിനാറിലും 500 മുതൽ 1000 പേരെ വരെ പ​ങ്കെടുപ്പിക്കാനാണ്​ നിർദേശം. പരിപാടിയുടെ തുടക്കത്തിൽ 10 വർഷത്തെ നേട്ടങ്ങളും പ്രധാന നയങ്ങളും നടപ്പിലാക്കിയ സുപ്രധാന പദ്ധതികളും വകുപ്പ്​ സെക്രട്ടറിമാർ അവതരിപ്പിക്കണം.

    ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾക്കാണ്​ അതാത്​ വിഷയങ്ങളിലെ സെമിനാറുകളുടെ സംഘാടക ചുമതലകൾ. ചെലവും അതാത്​ വകുപ്പുകൾ തന്നെ വഹിക്കണം. സെമിനാറിന്‍റെ പ്രചാരണം പി.ആർ.ഡിക്കാണെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

    TAGS: pinarayi govt Malayalam News Kerala News
