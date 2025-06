cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കോ​ഴി​​ക്കോ​ട്​: തീ​പി​ടി​ച്ച ക​പ്പ​ലി​ൽ 140 ക​ണ്ടെ​യ്ന​റു​ക​ളി​ൽ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ ച​ര​ക്കു​ക​ളു​ള്ള​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​രി​ടൈം ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ (ഐ.​എം.​ഒ) ക്ലാ​സി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ അ​നു​സ​രി​ച്ച് 20 ക​ണ്ടെ​യ്‌​ന​റു​ക​ളി​ൽ തീ​പി​ടി​ക്കു​ന്ന വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, സ്വ​യ​മേ​വ ക​ത്തു​ന്ന​വ, കീ​ട​നാ​ശി​നി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​ഷ രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ളും അ​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ ക​ള നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​നും കീ​ട നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​നും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന 800 ഡ്ര​മ്മു​ക​ളും മ​റ്റൊ​രു ക​ണ്ടെ​യ്‌​ന​റി​ൽ 27,786 കി.​ഗ്രാം തൂ​ക്ക​മു​ള്ള എ​ഥൈ​ൽ ക്ലോ​റോ​ഫോ​ർ​മൈ​റ്റ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള വി​ഷാം​ശ രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ളും ഉ​​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഇ​ത് ക​ട​ലി​ൽ പ​ര​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ഉ​ണ്ടാ​കാ​നി​ട​യു​ള്ള മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും ആ​ശ​ങ്ക ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​പ്പ​ലി​ൽ 20 ക​ണ്ടെ​യ്‌​ന​റു​ക​ളി​ലാ​യി ക​ത്തു​ന്ന ഖ​ര​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ ര​ണ്ട് ക​ണ്ടെ​യ്‌​ന​റു​ക​ളി​ൽ ആ​ൽ​ക്ക​ഹോ​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ നൈ​ട്രോ​സെ​ല്ലു​ലോ​സ്, 12 ക​ണ്ടെ​യ്‌​ന​റു​ക​ളി​ൽ നാ​ഫ്ത​ലീ​ൻ, ഒ​രു ക​ണ്ടെ​യ്‌​ന​റി​ൽ ക​ത്തു​ന്ന ദ്രാ​വ​കം അ​ട​ങ്ങി​യ ഖ​ര​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, നാ​ല് ക​ണ്ടെ​യ്‌​ന​റു​ക​ളി​ൽ പാ​ര​ഫോ​ർ​മാ​ൽ​ഡി​ഹൈ​ഡ് എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. സ്വ​യ​മേ​വ ക​ത്തു​ന്ന ഓ​ർ​ഗാ​നോ​മെ​റ്റാ​ലി​ക് പ​ദാ​ർ​ഥ​വു​മു​ണ്ട്. വാ​യു​വു​മാ​യി സ​മ്പ​ർ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​കു​മ്പോ​ൾ സ്വ​യം ക​ത്തു​ന്ന​വ​യാ​ണി​ത്. ക​പ്പ​ലി​ലെ തീ​യ​ണ​ക്കാ​ൻ മ​റ്റ് ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ പോ​കു​ന്ന​തി​ന് ത​ട​സ്സ​മാ​യി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ള​രെ പെ​ട്ടെ​ന്ന് തീ​പി​ടി​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​ണ​ത്രെ. എം.വി. വാൻഹായ് 503 വാ​ൻ​ഹാ​യ് ലൈ​ൻ​സി​ന്‍റെ കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ ക​പ്പ​ലാ​ണ് എം.​വി. വാ​ൻ​ഹാ​യ് 503. 2005ൽ ​താ​യ്‍വാ​നി​ലെ കാ​വോ​സി​യു​ങ് സി.​എ​സ്.​ബി.​സി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ നി​ർ​മി​ച്ച ച​ര​ക്കു ക​പ്പ​ലാ​ണി​ത്. പാ​ന​മ ക​നാ​ലി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​ൻ പാ​ക​ത്തി​ൽ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത വാ​ൻ​ഹാ​യ് 503ന് 268.8 ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​വും 32.3 മീ​റ്റ​ർ വീ​തി​യു​മു​ണ്ട്. ചൈ​ന, ഇ​ന്ത്യ, ശ്രീ​ല​ങ്ക, സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ചൈ​ന- ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് റൂ​ട്ടി​ലാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ ച​ര​ക്ക് ഗ​താ​ഗ​തം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 24.4 നോ​ട്ടി​ക്ക​ൽ മൈ​ൽ (45.2 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ) വേ​ഗ​ത​യി​ൽ വ​രെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും. 42,532 ട​ൺ ച​ര​ക്ക് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​കെ 51,300 ട​ൺ ഭാ​രം താ​ങ്ങാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ണ്ട്. 20 അ​ടി നീ​ള​വും എ​ട്ട​ടി വീ​തി​യും എ​ട്ട​ര അ​ടി ഉ​യ​ര​വു​മു​ള്ള 4,252 ക​ണ്ടെ​യ്ന​റു​ക​ൾ വ​രെ വ​ഹി​ക്കാ​നു​ള്ള ശേ​ഷി​യും ഇ​തി​നു​ണ്ട്. ബേപ്പൂർ തുറമുഖത്ത് ജാഗ്രത ബേ​പ്പൂ​ർ (കോ​ഴി​ക്കോ​ട്): കൊ​ളം​ബോ​യി​ൽ​നി​ന്ന് മും​ബൈ​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന ‘വാ​ൻ​ഹാ​യ് 503’ എ​ന്ന ച​ര​ക്ക് ക​പ്പ​ലി​ന് തീ​പി​ടി​ച്ച വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ ഉ​ട​നെ ബേ​പ്പൂ​ർ തു​റ​മു​ഖ​വും ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ജ്ജ​മാ​യി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​സ്റ്റ്​ ഗാ​ർ​ഡി​ന്റെ സി-144 ​ഇ​ന്‍റ​ർ​സെ​പ്റ്റ​ർ ബോ​ട്ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള 15 ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​മാ​യി അ​പ​ക​ട സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക് കു​തി​ച്ചു. തീ​പി​ടി​ച്ച ക​പ്പ​ലി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ട​ലി​ലേ​ക്ക് ചാ​ടി​യ​വ​രി​ൽ കാ​ണാ​താ​യ നാ​ലു​പേ​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള തി​ര​ച്ചി​ൽ ഇ​ൻ​റ​ർ​സെ​പ്റ്റ​ർ ബോ​ട്ടും പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട ക​പ്പ​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് എ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഉ​ട​നെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ ര​ണ്ട് ആം​ബു​ല​ൻ​സു​ക​ളും സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി നി​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി. അ​പ​ക​ടം അ​റി​ഞ്ഞ​യു​ട​ൻ ത​ന്നെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കാ​ൻ തു​റ​മു​ഖ അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക്​ നി​ർ​ദേ​ശം ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. നേ​വി​യു​ടെ വ​ലി​യ ക​പ്പ​ലി​ലാ​ണ്​ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​വ​രെ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ തീ​ര​ത്തേ​ക്ക്​ അ​ടു​ക്കാ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പു​റം​ക​ട​ലി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങാ​ൻ ബ​ദ​ൽ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും സം​വി​ധാ​നി​ച്ചു. അഴീക്കലിലും കരുതൽ ക​ണ്ണൂ​ർ: കൊ​ളം​ബോ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ മും​ബൈ ന​വ​ഷേ​വ ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്‌​റു തു​റ​മു​ഖ​ത്തേ​ക്കു​പോ​യ വാ​ൻ​ഹാ​യ് 503 ക​ണ്ടെ​യ്ന​ർ ക​പ്പ​ൽ ക​ത്തി​യ​ത് ത​ല​ശ്ശേ​രി​ക്കും വ​ട​ക​ര​ക്കും ഇ​ട​യി​ലെ ഉ​ൾ​ക്ക​ട​ലി​ൽ. ക​ണ്ണൂ​ർ ഏ​ഴി​മ​ല​യി​ലെ മൗ​ണ്ട് ദി​ല്ലി ലൈ​റ്റ് ഹൗ​സി​ൽ​നി​ന്ന് 44 നോ​ട്ടി​ക്ക​ൽ മൈ​ൽ (81.49 കി.​മീ) അ​ക​ലെ​യാ​ണ് ക​പ്പ​ൽ ക​ത്തി​യ​ത്. ക​പ്പ​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ തീ​ര​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ന്നാ​ണെ​ന്ന വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ അ​ടു​ത്ത തു​റ​മു​ഖ​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ അ​ഴീ​ക്ക​ലി​ൽ ജാ​ഗ്ര​താ​നി​ർ​ദേ​ശം ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. പ​രി​ക്കേ​റ്റ ക​പ്പ​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ ക​ട​ൽ​മാ​ർ​ഗം അ​ഴീ​ക്ക​ലി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്നും സം​ശ​യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യം നേ​രി​ടാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു തു​റ​മു​ഖ​വും പോ​ർ​ട്ട് ഓ​ഫി​സ​ർ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ പി. ​അ​രു​ൺ കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും. കേ​ര​ള മാ​രി​ടൈം ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും സി.​ഇ.​ഒ​യും പോ​ർ​ട്ട് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​റും അ​ഴീ​ക്ക​ൽ തു​റ​മു​ഖം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഉ​ന്ന​താ​ധി​കാ​രി​ക​ളും കോ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡു​മാ​യി ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, വ​ലി​യ ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ എ​ത്താ​നു​ള്ള അ​സൗ​ക​ര്യ​വും കോ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള മ​റ്റ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് അ​ഴീ​ക്ക​ലി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​നം മാ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മുങ്ങിയ എം.​എ​സ്.​സിക്ക് ജലാന്തര രക്ഷാപ്രവർത്തനം കൊ​ച്ചി: കേ​ര​ള തീ​ര​ത്തു​നി​ന്ന് 13 നോ​ട്ടി​ക്ക​ൽ മൈ​ൽ അ​ക​ലെ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് മു​ങ്ങി​യ ക​ണ്ടെ​യ്‌​ന​ർ ക​പ്പ​ലാ​യ എം.​എ​സ്.​സി എ​ൽ​സ-​മൂ​ന്നി​ന്‍റെ വെ​ള്ള​ത്തി​ന​ടി​യി​ലെ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം കൊ​ച്ചി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് ഷി​പ്പി​ങ്ങി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കോ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡി​ന്‍റെ​യും സം​സ്ഥാ​ന അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ​യും ഏ​കോ​പ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം. ‘സീ​മെ​ക്ക് 3’ എ​ന്ന ഡൈ​വി​ങ്​ സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് വെ​സ​ലാ​ണ് ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്​ വി​ന്യ​സി​ച്ച​ത്. റി​മോ​ട്ട്ലി ഓ​പ​റേ​റ്റ​ഡ് വെ​ഹി​ക്ൾ​സ് (ആ​ർ.​ഒ.​വി), ഡൈ​വി​ങ്​ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ഡീ ​കം​പ്ര​ഷ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ക​പ്പ​ലി​ലു​ണ്ട്. 12 മു​ങ്ങ​ൽ​വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ സം​ഘ​വും എ​യ​ർ​ഡൈ​വി​ങ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. കൂ​ടു​ത​ൽ ചോ​ർ​ച്ച ത​ട​യു​ന്ന​തി​ന് ഇ​ന്ധ​ന എ​ണ്ണ ടാ​ങ്കു​ക​ളു​ടെ തു​റ​സ്സു​ക​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് അ​ട​ക്ക​ലാ​ണ് പ്രാ​രം​ഭ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഡൈ​വ​ർ​മാ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ചൂ​ടു​ള്ള ടാ​പ്പി​ങ് വ​ഴി ടാ​ങ്കു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ണ്ണ നീ​ക്കം​ചെ​യ്യു​ന്ന ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ടം ജൂ​ലൈ മൂ​ന്നി​ന​കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. ടി.​ആ​ൻ​ഡ്.​ടി സാ​ൽ‌​വേ​ജി​ന്‍റെ (സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ) ഓ​ഫ്‌​ഷോ​ർ സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് ക​പ്പ​ലു​ക​ളാ​യ ‘ന​ന്ദ് സാ​ർ​ത്തി’, ‘ഓ​ഫ്‌​ഷോ​ർ വാ​രി​യ​ർ’ എ​ന്നി​വ തീ​ര​ത്ത് ക​ണ്ട എ​ണ്ണ​പ്പാ​ട നീ​ക്കാ​ൻ വി​ന്യ​സി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കോ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡ്​ ക​പ്പ​ലാ​യ ഐ.​സി.​ജി.​എ​സ് സ​മു​ദ്ര​പ്ര​ഹ​രി​യും നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​മാ​യി തീ​ര​ത്ത് തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ട്. 