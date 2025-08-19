Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightലോറിയിൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 1:49 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 1:49 PM IST

    ലോറിയിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന 6675 പാക്കറ്റ് നിരോധിത പുകയില ഉൽപന്നങ്ങൾ പിടികൂടി

    text_fields
    bookmark_border
    ലോറിയിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന 6675 പാക്കറ്റ് നിരോധിത പുകയില ഉൽപന്നങ്ങൾ പിടികൂടി
    cancel

    മുത്തങ്ങ: ലോറിയിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന 6675 പാക്കറ്റ് നിരോധിത പുകയില ഉത്പന്നങ്ങൾ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ പിടികൂടി. കോഴിക്കോട് ചെലവൂർ അടുക്കത്ത് പറമ്പിൽ വീട്ടിൽ അഷറഫാണ്(52) പിടിയിലായത്. വയനാട് എക്സൈസ് ഇന്റലിജൻസ് നൽകിയ രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് മുത്തങ്ങ എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയിലാണ് ഇയാൾ കുടുങ്ങിയത്.

    മുത്തങ്ങ എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ബാലഗോപാലന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന വാഹന പരിശോധനയിൽ പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ ദീപു.എ, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ സജി പോൾ, പ്രജീഷ് എം.വി എന്നിവർ പങ്കാളികളായി. തുടർനടപടികൾക്കായി പ്രതിയെ സുൽത്താൻബത്തേരി പോലീസിന് കൈമാറി.

    ഓണം സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവിന്റെ ഭാഗമായി അതിർത്തികളിലെ എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിലും അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലും കർശന പരിശോധന തുടരുകയാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Excise Departmentbanned tobacco productWayanad
    News Summary - 6675 packets of banned tobacco products seized
    Similar News
    Next Story
    X