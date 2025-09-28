Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 12:02 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 12:02 AM IST

    ‘സി.എം വിത്ത് മി’: വൻ ​ഉദ്യോഗസ്ഥ വിന്യാസം; കെ.എ.എസുകാരടക്കം 55 പേർ

    ‘സി.എം വിത്ത് മി’: വൻ ​ഉദ്യോഗസ്ഥ വിന്യാസം; കെ.എ.എസുകാരടക്കം 55 പേർ
    camera_altപിണറായി വിജയൻ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ വ​രാ​നി​രി​ക്കെ സ​ര്‍ക്കാ​രി​നും ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​മി​ട​യി​ലു​ള്ള ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ശ​ക്​​തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​യി തു​ട​ങ്ങു​ന്ന ‘സി.​എം വി​ത്ത് മി’ (​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എ​ന്നോ​ടൊ​പ്പം) പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി വ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ വി​ന്യാ​സം. കെ.​എ.​എ​സു​കാ​ര​ട​ക്കം 55 പേ​രെ​യാ​ണ്​ ​നി​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. സ​മ​ഗ്ര സി​റ്റി​സ​ണ്‍ ക​ണ​ക്ട് സെ​ന്റ​ര്‍ വെ​ള്ള​യ​മ്പ​ല​ത്ത്​ തു​റ​ക്കാ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    കെ.​എ.​എ​സു​കാ​രാ​യ ടി. ​ജ​യ​ന്‍, ബി​ന്ദു പ​ര​മേ​ശ്വ​ര​ന്‍ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് വ​ര്‍ക്കി​ങ് അ​റേ​ഞ്ച്‌​മെ​ന്റ് പ്ര​കാ​രം മേ​ല്‍നോ​ട്ട​ത്തി​ന് എ​ത്തു​ന്ന​ത്. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ത​ല​പ്പ​ത്ത് ഉ​ന്ന​ത ഐ.​എ.​എ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നു​മെ​ത്തും. റ​വ​ന്യു വ​കു​പ്പി​ലെ ഒ​മ്പ​ത് പേ​ര്‍, ത​ദ്ദേ​ശ വ​കു​പ്പി​ലെ ഏ​ഴ് പേ​ർ, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​ത്തി​ലെ 15 പേ​ർ, സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലെ മൂ​ന്നു പേ​ര്‍, ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ലെ ആ​റ് പേ​ർ, സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ലെ അ​ഞ്ച്​ പേ​ർ, മ​റ്റ്​ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലെ ഒ​മ്പ​ത്​ പേ​ർ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ ക്ര​മീ​ക​ര​ണം. എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ന്ന്​ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലാ​ണ്​ സി​റ്റി​സ​ൺ ക​ണ​ക്ട​ർ സെ​ന്‍റ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക.

    ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കു പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. സു​താ​ര്യ​വും നൂ​ത​ന​വു​മാ​യ ഈ ​സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ക, ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യം ഉ​ള്‍ക്കൊ​ള്ളു​ക, പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഉ​ദ്ദേ​ശ​മെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്നു. പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് സാ​ങ്കേ​തി​ക, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​വും മ​നു​ഷ്യ​വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി​യും ന​ല്‍കാ​ൻ കേ​ര​ള ഇ​ന്‍ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​ര്‍ ഇ​ന്‍വെ​സ്റ്റ്‌​മെ​ന്റ് ഫ​ണ്ട് ബോ​ര്‍ഡി​നാ​ണ് ചു​മ​ത​ല.

    30ന്​ ബാങ്കുകൾക്കും അവധിയാക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക്​ കത്ത്

    കൊ​ച്ചി: ന​വ​രാ​ത്രി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ഈ​മാ​സം 30ന്​ ​സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ​ക്ക്​ അ​വ​ധി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്​ ​ആ​ൾ ഇ​ന്ത്യ ബാ​ങ്ക്​ ഓ​ഫി​സേ​ഴ്​​സ്​ കോ​ൺ​ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ കേ​ര​ള ഘ​ട​കം ക​ത്ത്​ ന​ൽ​കി. 30ന്​ ​അ​വ​ധി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന അ​ഭി​പ്രാ​യ​ത്തോ​ട്​ ചി​ല ബാ​ങ്ക്​ മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റു​ക​ൾ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല ബാ​​ങ്കേ​​ഴ്​​സ്​ സ​മി​തി​യി​ൽ എ​തി​ർ​പ്പ്​ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​എ​തി​ർ​പ്പ്​ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച്​ അ​വ​ധി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ടി. ​ബി​ജു​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​നാ​ഥ്​ ഇ​ന്ദു​ചൂ​ഡ​നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. നെ​ഗോ​ഷ്യ​ബി​ൾ ഇ​ൻ​സ്​​ട്രു​മെ​ന്‍റ്​ ആ​ക്ട്​ പ്ര​കാ​രം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ബാ​ങ്കു​ക​ൾ​ക്ക്​ അ​വ​ധി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ആ​വ​ശ്യം.

    TAGS:Government of KeralaPinarayi VijayanKerala News
    News Summary - 55 officials deployed for CM with Me program
