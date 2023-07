മലപ്പുറം ജില്ലക്ക് 53 ബാച്ചുകൾ കൂടി; ലഭിക്കുക 3,180 സീറ്റ്

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മ​ല​പ്പു​റം: ജി​ല്ല​യി​ൽ 16 നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പു​തു​താ​യി 53 ബാ​ച്ചു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. ഹ്യു​മാ​നി​റ്റീ​സി​നാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ ബാ​ച്ചു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. 32 ബാ​ച്ചു​ക​ളു​ണ്ട്. കൊ​മേ​ഴ്സി​ന് 17ഉം ​സ​യ​ൻ​സി​ന് നാ​ലും ബാ​ച്ചു​ക​ളു​ണ്ട്. നി​ല​മ്പൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ ബാ​ച്ചു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. ഏ​ഴ് ബാ​ച്ചു​ക​ളാ​ണ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. പൊ​ന്നാ​നി​യാ​ണ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് -അ​ഞ്ച് ബാ​ച്ചു​ക​ളു​ണ്ട്. മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള താ​നൂ​ർ, തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി, കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നാ​ല് വീ​തം ബാ​ച്ചു​ക​ളു​ണ്ട്.

മ​ല​പ്പു​റം, മ​ഞ്ചേ​രി, വ​ണ്ടൂ​ർ, കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ, ത​വ​നൂ​ർ, വേ​ങ്ങ​ര എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ന്ന് വീ​തം ബാ​ച്ചു​ക​ളാ​ണ്. തി​രൂ​ർ, ഏ​റ​നാ​ട്, വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന്, മ​ങ്ക​ട എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ണ്ട് വീ​തം ബാ​ച്ചു​ക​ളു​മാ​ണ് ആ​കെ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. ഓ​രോ ബാ​ച്ചി​ലും 60 പേ​ർ​ക്ക് വീ​ത​മാ​ണ് പ​ഠി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കു​ക. ഇ​തോ​ടെ ജി​ല്ല​ക്ക് 3,180 സീ​റ്റു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കും. എ​ന്നാ​ൽ ഈ ​സീ​റ്റു​ക​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് മ​തി​യാ​കാ​തെ വ​രും. ജി​ല്ല​യി​ൽ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി അ​ലോ​ട്ട്മെൻറി​ൽ മാ​ത്രം 8,338 പേ​ർ സീ​റ്റ് കി​ട്ടാ​തെ പു​റ​ത്താ​ണ്. പു​തി​യ ബാ​ച്ചു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം കു​റ​ച്ച് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ടി പ​ഠി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ങ്കി​ലും ക​ണ​ക്ക് പ്ര​കാ​രം 5,158 പേ​ർ പു​റ​ത്ത് പോ​കും. ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി അ​ലോ​ട്ട്മെൻറി​ന് ജി​ല്ല​യി​ൽ 9,707 അ​പേ​ക്ഷ​ക​രാ​ണ് ആ​കെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.ഇ​തി​ൽ 1,369 പേ​ർ​ക്കാ​ണ് അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ക​ണ​ക്ക് പ്ര​കാ​രം സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് കൂ​ടു​ത​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ പു​റ​ത്ത് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തും മ​ല​പ്പു​റ​ത്താ​ണ്. ജി​ല്ല​യി​ൽ ആ​കെ 81,022 അ​പേ​ക്ഷ​ക​രാ​ണ് പ്ല​സ് വ​ണി​ന് അ​പേ​ക്ഷ‍ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ബാ​ച്ചു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ച സ്കൂ​ളു​ക​ളും കോ​ഴ്സു​ക​ളും നി​ല​മ്പൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം പാ​ലേ​മാ​ട് എ​സ്.​വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്- കൊ​മേ​ഴ്സ് (ബി​സി​ന​സ് സ്റ്റ​ഡീ​സ്, അ​ക്കൗ​ണ്ട​ൻ​സി, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ്) ചു​ങ്ക​ത്ത​റ എം.​പി.​എം എ​ച്ച്.​എ​ച്ച്.​എ​സ്-​ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റി​സ് (ഹി​സ്റ്റ​റി, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ്, സോ​ഷ്യോ​ള​ജി) മൂ​ത്തേ​ടം ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്-​സ​യ​ൻ​സ്(​ഫി​സി​ക്സ്, കെ​മി​സ്ട്രി, ബ​യോ​ള​ജി, മാ​ത്ത്സ്) പൂ​ക്കോ​ട്ടും​പാ​ടം ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്-​സ​യ​ൻ​സ് (ഫി​സി​ക്സ്, കെ​മി​സ്ട്രി, മാ​ത്ത്സ്, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ) നി​ല​മ്പൂ​ർ ഗ​വ.​മാ​ന​വേ​ദ​ൻ എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്-​ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റീ​സ്(​ഹി​സ്റ്റ​റി, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ്, ജോ​ഗ്ര​ഫി) എ​ട​ക്ക​ര ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്-​ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റീ​സ് (ഹി​സ്റ്റ​റി, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ്, സോ​ഷ്യോ​ള​ജി) ക​രു​ളാ​യി കെ.​എം.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്-​ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റീ​സ് (ഹി​സ്റ്റ​റി, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ്, സോ​ഷ്യോ​ള​ജി) പൊ​ന്നാ​നി മ​ണ്ഡ​ലം പൊ​ന്നാ​നി എം.​ഐ.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്-​കൊ​മേ​ഴ്സ്(​ബി​സി​ന​സ് സ്റ്റ​ഡീ​സ്, അ​ക്കൗ​ണ്ട​ൻ​സി, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ അ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ്) എ​ട​പ്പാ​ൾ ഡി.​എ​ച്ച് ഓ​ർ​ഫ​നേ​ജ് എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് -ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റീ​സ് (ഹി​സ്റ്റ​റി, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ്, സോ​ഷ്യോ​ള​ജി) കോ​ക്കൂ​ർ ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്-​കൊ​മേ​ഴ്സ്(​ബി​സി​ന​സ് സ്റ്റ​ഡീ​സ്, അ​ക്കൗ​ണ്ട​ൻ​സി, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ അ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ്) ന​ന്നം​മു​ക്ക് മൂ​ക്കു​ത​ല പി.​സി.​എ​ൻ ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്- കൊ​മേ​ഴ്സ്(​ബി​സി​ന​സ് സ്റ്റ​ഡീ​സ്, അ​ക്കൗ​ണ്ട​ൻ​സി, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ അ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ്) പാ​ല​പ്പെ​ട്ടി ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് -കൊ​മേ​ഴ്സ് (ബി​സി​ന​സ് സ്റ്റ​ഡീ​സ്, അ​ക്കൗ​ണ്ട​ൻ​സി, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ അ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ്) താ​നൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം കാ​ട്ടി​ല​ങ്ങാ​ടി ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് -ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റീ​സ് (ഹി​സ്റ്റ​റി, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ്, സോ​ഷ്യോ​ള​ജി) ചെ​റി​യ​മു​ണ്ടം ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് -ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റീ​സ് (ഹി​സ്റ്റ​റി, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ്, സോ​ഷ്യോ​ള​ജി) ഒ​ഴൂ​ർ വെ​ള്ള​ച്ചാ​ൽ സി.​പി.​പി.​എ​ച്ച്.​എം എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്-​ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റീ​സ് (ഹി​സ്റ്റ​റി, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ്, സോ​ഷ്യോ​ള​ജി) താ​നൂ​ർ ജി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​ടി.​വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്- ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റീ​സ് (ഹി​സ്റ്റ​റി, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ്, സോ​ഷ്യ​ൽ വ​ർ​ക്ക്) തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി എ​സ്.​എ​ൻ.​എം. എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്-​കൊ​മേ​ഴ്സ്(​ബി​സി​ന​സ് സ്റ്റ​ഡീ​സ്, അ​ക്കൗ​ണ്ട​ൻ​സി, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ അ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ്) എ​ട​രി​ക്കോ​ട് പി.​കെ.​എം.​എം.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്-​ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റീ​സ് (ഹി​സ്റ്റ​റി, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ്, സോ​ഷ്യോ​ള​ജി) തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്-​സ​യ​ൻ​സ്(​ഫി​സി​ക്സ്, കെ​മി​സ്ട്രി, ബ​യോ​ള​ജി, മാ​ത്ത്സ്) ചെ​ട്ടി​യാം​കി​ണ​ർ ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്-​ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റീ​സ് (ഹി​സ്റ്റ​റി, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ്, സോ​ഷ്യോ​ള​ജി) കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ മ​ണ്ഡ​ലം കു​റ്റി​പ്പു​റം ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് -ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റീ​സ് (ഹി​സ്റ്റ​റി, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ്, സോ​ഷ്യോ​ള​ജി) മാ​റാ​ക്ക​ര വി.​വി.​എം.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്-​കൊ​മേ​ഴ്സ്(​ബി​സി​ന​സ് സ്റ്റ​ഡീ​സ്, അ​ക്കൗ​ണ്ട​ൻ​സി, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​സ്ക്സ്, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ അ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ്) ചാ​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി പി.​എം.​എ​സ്.​എ.​വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്-​കൊ​മേ​ഴ്സ് (ബി​സി​ന​സ് സ്റ്റ​ഡീ​സ്, അ​ക്കൗ​ണ്ട​ൻ​സി, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ അ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ്) ഇ​രി​മ്പി​ളി​യം എം.​ഇ.​എ​സ്.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്-​ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റീ​സ് (ഹി​സ്റ്റ​റി, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ്, സോ​ഷ്യോ​ള​ജി) മ​ല​പ്പു​റം മ​ണ്ഡ​ലം മ​ല​പ്പു​റം എം.​എ​സ്.​പി എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്-​കൊ​മേ​ഴ്സ് (ബി​സി​ന​സ് സ്റ്റ​ഡീ​സ്, അ​ക്കൗ​ണ്ട​ൻ​സി, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​സ്ക്സ്, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ അ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ്) പാ​ണ​ക്കാ​ട് ഡി.​യു.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്-​ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റീ​സ് (ഹി​സ്റ്റ​റി, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ്, സോ​ഷ്യോ​ള​ജി) കോ​ട്ട​പ്പ​ടി ജി.​ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്-​ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റീ​സ് (ഹി​സ്റ്റ​റി, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ്, സോ​ഷ്യോ​ള​ജി) മ​ഞ്ചേ​രി മ​ണ്ഡ​ലം മ​ഞ്ചേ​രി എ​ച്ച്.​എം.​വൈ.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് -ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റീ​സ് (ഹി​സ്റ്റ​റി, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ്, സോ​ഷ്യോ​ള​ജി) നെ​ല്ലി​ക്കു​ത്ത് ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്-​ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റീ​സ് (ഹി​സ്റ്റ​റി, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ്, സോ​ഷ്യോ​ള​ജി) എ​ള​ങ്കൂ​ർ പി.​എം.​എ​സ്.​എ.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്-​കൊ​മേ​ഴ്സ് (ബി​സി​ന​സ് സ്റ്റ​ഡീ​സ്, അ​ക്കൗ​ണ്ട​ൻ​സി, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ അ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ്) വ​ണ്ടൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം തി​രു​വാ​ലി ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്-​കൊ​മേ​ഴ്സ് (ബി​സി​ന​സ് സ്റ്റ​ഡീ​സ്, അ​ക്കൗ​ണ്ട​ൻ​സി, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ അ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ്) ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട് ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്- ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റി​സ് (ഹി​സ്റ്റ​റി, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ്, സോ​ഷ്യോ​ള​ജി) എ​ട​വ​ണ്ണ ഐ.​ഒ.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്-​കൊ​മേ​ഴ്സ് (ബി​സി​ന​സ് സ്റ്റ​ഡീ​സ്, അ​ക്കൗ​ണ്ട​ൻ​സി, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ അ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ്) കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി മ​ണ്ഡ​ലം കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി ജി.​വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്-​ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റീ​സ് (ഹി​സ്റ്റ​റി, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ്, ജി​യോ​ള​ജി) രാ​മ​നാ​ട്ടു​ക​ര എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്-​ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റീ​സ് (ഹി​സ്റ്റ​റി, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ്, സോ​ഷ്യോ​ള​ജി) കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി ഇ.​എം.​ഇ.​എ-​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്-​കൊ​മേ​ഴ്സ് (ബി​സി​ന​സ് സ്റ്റ​ഡീ​സ്, അ​ക്കൗ​ണ്ട​ൻ​സി, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ അ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ്) പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ മ​ണ്ഡ​ലം ആ​ന​മ​ങ്ങാ​ട് ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് -ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റീ​സ് (ഹി​സ്റ്റ​റി, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ്, ജോ​ഗ്ര​ഫി) വെ​ട്ട​ത്തൂ​ർ ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്- ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റീ​സ് (ഹി​സ്റ്റ​റി, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ്, സോ​ഷ്യോ​ള​ജി) മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ ആ​ർ.​എം.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്-​ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റീ​സ് (ഹി​സ്റ്റ​റി, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ്, സോ​ഷ്യോ​ള​ജി) ത​വ​നൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ത​വ​നൂ​ർ കെ.​എം.​ജി.​വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്-​കൊ​മേ​ഴ്സ് (ബി​സി​ന​സ് സ്റ്റ​ഡീ​സ്, അ​ക്കൗ​ണ്ട​ൻ​സി, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ അ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ്) കാ​ല​ടി ക​ണ്ട​ന​കം ഡി.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് ഫോ​ർ വി​മ​ൺ-​സ​യ​ൻ​സ്(​ഫി​സി​ക്സ്, കെ​മി​സ്ട്രി, ബ​യോ​ള​ജി, മാ​ത്ത്സ്) ആ​ല​ത്തി​യൂ​ർ കെ.​എ​ച്ച്.​എം.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്- കൊ​മേ​ഴ്സ് (ബി​സി​ന​സ് സ്റ്റ​ഡീ​സ്, അ​ക്കൗ​ണ്ട​ൻ​സി, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ അ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ്) വേ​ങ്ങ​ര മ​ണ്ഡ​ലം ചേ​റൂ​ർ പി.​പി.​ടി.​എം.​വൈ.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്-​കൊ​മേ​ഴ്സ് (ബി​സി​ന​സ് സ്റ്റ​ഡീ​സ്, അ​ക്കൗ​ണ്ട​ൻ​സി, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ അ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ്) വേ​ങ്ങ​ര ജി.​എം.​വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്-​ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റീ​സ് (ഹി​സ്റ്റ​റി, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ്, ജോ​ഗ്ര​ഫി) ഊ​ര​കം മ​ർ​ക്ക​സു​ൽ ഉ​ലൂം എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്-​ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റീ​സ് (ഹി​സ്റ്റ​റി, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ്, സോ​ഷ്യോ​ള​ജി) തി​രൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ബി.​പി അ​ങ്ങാ​ടി ജി.​ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്-​ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റീ​സ് (ഹി​സ്റ്റ​റി, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ്, സോ​ഷ്യോ​ള​ജി) ക​ൽ​പ​ക​ഞ്ചേ​രി ജി.​വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്-​കൊ​മേ​ഴ്സ് (ബി​സി​ന​സ് സ്റ്റ​ഡീ​സ്, അ​ക്കൗ​ണ്ട​ൻ​സി, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ അ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ്) ഏ​റ​നാ​ട് മ​ണ്ഡ​ലം അ​രീ​ക്കോ​ട് ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് -ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റീ​സ് (ഹി​സ്റ്റ​റി, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ്, സോ​ഷ്യോ​ള​ജി) എ​ട​വ​ണ്ണ ജെ.​എ​ൻ.​ആ​ർ.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്- ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റീ​സ് (ഹി​സ്റ്റ​റി, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ്, സോ​ഷ്യോ​ള​ജി) വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന് മ​ണ്ഡ​ലം ചേ​ലേ​മ്പ്ര എ​ൻ.​എ​ൻ.​എം.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്-​ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റീ​സ് (ഹി​സ്റ്റ​റി, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ്, സോ​ഷ്യോ​ള​ജി) കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ജി.​എം.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്-​ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റീ​സ് (ഹി​സ്റ്റ​റി, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ്, ജോ​ഗ്ര​ഫി) മ​ങ്ക​ട മ​ണ്ഡ​ലം പു​ഴ​ക്കാ​ട്ടി​രി ക​ടു​ങ്ങ​പു​രം ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് -ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റീ​സ് (ഹി​സ്റ്റ​റി, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ്, സോ​ഷ്യോ​ള​ജി) അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റം ത​ര​ക​ൻ എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്-​ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റീ​സ് (ഹി​സ്റ്റ​റി, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ്, സോ​ഷ്യോ​ള​ജി) Show Full Article

53 more batches for Malappuram district; Get 3,180 plus one seats