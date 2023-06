cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച ഡോ​ക്ട​റു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് 53,79,953 രൂ​പ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം വി​ധി​ച്ച്​ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട എം.​എ.​സി.​ടി കോ​ട​തി. തി​രു​വ​ല്ല മാ​ർ​ത്തോ​മ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ മി​ഷ​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ശി​ശു​രോ​ഗ വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ തി​രു​വ​ല്ല റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ന് സ​മീ​പം ഡോ. ​ബെ​ഞ്ച​മി​ൻ എ​ബ്ര​ഹാം (71) മ​രി​ച്ച കേ​സി​ൽ ജ​ഡ്ജി എ​സ്. ശ്രീ​രാ​ജാ​ണ്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്. 2018 മേ​യ് ഒ​ന്നി​ന്​ തി​രു​വ​ല്ല -ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ റോ​ഡി​ൽ തു​ക​ല​ശ്ശേ​രി ജ​ങ്​​ഷ​ന് സ​മീ​പം സീ​ബ്രാ​ലൈ​ൻ മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്ക​വെ മാ​രു​തി ഒ​മ്​​നി വാ​ൻ ഇ​ടി​ച്ചാ​ണ് ഡോ​ക്ട​ർ​ മ​രി​ച്ച​ത്. വാ​ഹ​നം ഇ​ൻ​ഷു​ർ ചെ​യ്തി​രു​ന്ന നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​യെ എ​തി​ർ​ക​ക്ഷി​യാ​ക്കി ഭാ​ര്യ, റി​ട്ട. പ്ര​ഫ. വ​ത്സ എ​ബ്ര​ഹാ​മാ​ണ്​ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര തു​ക​യി​ൽ കോ​ട​തി ചെ​ല​വാ​യി 2,29,900 രൂ​പ​യും പ​ലി​ശ​യാ​യി 14,55,333 രൂ​പ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ടി അ​ഡ്വ. പ്ര​ശാ​ന്ത് വി. ​കു​റു​പ്പ്, അ​ഡ്വ. അ​ൻ​സു സാ​റ മാ​ത്യു, അ​ഡ്വ. ആ​രാ​ധ​ന വി. ​ജ​യിം​സ് എ​ന്നി​വ​ർ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യി.

News Summary -

53 lakh compensation to the family of the doctor who died in the car accident