    6 Feb 2026 10:34 PM IST
    6 Feb 2026 10:34 PM IST

    സർക്കാർ ഓഫിസുകൾ അഞ്ച് നാൾ: സേവന ലഭ്യതയെ ബാധിക്കും; ഫ​യ​ൽ കു​ന്നു​കൂ​ട​ൽ ഇ​ര​ട്ടി​യാ​കുമെന്ന് ആശങ്ക

    സർക്കാർ ഓഫിസുകൾ അഞ്ച് നാൾ: സേവന ലഭ്യതയെ ബാധിക്കും; ഫ​യ​ൽ കു​ന്നു​കൂ​ട​ൽ ഇ​ര​ട്ടി​യാ​കുമെന്ന് ആശങ്ക
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ​ർ​ക്കാ​ർ ഓ​ഫി​സു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വൃ​ത്തി ദി​നം അ​ഞ്ചാ​ക്കു​ന്ന​ത്​ ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ പ​രി​ഷ്കാ​ര​മെ​ന്ന്​ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​​​​മ്പോ​ഴും സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഫ​യ​ൽ നീ​ക്ക​ത്തി​ന്‍റെ വേ​ഗ​ത​യെ​യും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത​യെ​യും എ​ങ്ങി​നെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന​തിൽ ആ​ശ​ങ്ക​. സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​വി​ധാ​നം നേ​രി​ടു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി ഫ​യ​ൽ തീ​ർ​പ്പാ​ക്ക​ലി​ലെ കാ​ല​താ​മ​സ​മാ​ണ്. ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ മ​റ്റ്​ പ്ര​വൃ​ത്തി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും എ​ത്ര​ത്തോ​ളം പ്ര​യോ​ഗി​​ക​മാ​ണെ​ന്ന്​ ക​ണ്ട​റി​യ​ണം. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​ള്ള മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ട്ടും ഫ​യ​ൽ നീ​ക്ക​ത്തി​ന്‍റെ വേ​ഗ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ശ​നി​യാ​ഴ്ച കൂ​ടി അ​വ​ധി​യാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഫ​യ​ലു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നും തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​നു​മു​ള്ള സ​മ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 52 ദി​വ​സ​ത്തോ​ളം കു​റ​യും. ഇ​ത് ഫ​യ​ൽ കു​ന്നു​കൂ​ട​ൽ ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

    പ്ര​തി​മാ​സം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന പു​തി​യ ഫ​യ​ലു​ക​ളി​ൽ 30 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ താ​ഴെ മാ​ത്ര​മാ​ണ് തീ​ർ​പ്പാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന വ​സ്തു​ത നി​ല​വി​ലെ ആ​റ് പ്ര​വൃ​ത്തി ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യി​ല്ലാ​യ്​​മ അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്നു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച കൂ​ടി അ​വ​ധി​യാ​ക്കു​ന്ന​ത് ഈ ​നി​ര​ക്ക് ഇ​നി​യും കു​റ​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​കും. ഓ​ഫി​സ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​യെ​ങ്കി​ലും ഫീ​ൽ​ഡ് ത​ല പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്ക്​ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ഭൗ​തി​ക സാ​ന്നി​ധ്യം അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. ഗ്രാ​മ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ ഇ​ന്നും 30 വ​ർ​ഷം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള സ്റ്റാ​ഫ് പാ​റ്റേ​ണാ​ണ് നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന​ത് ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ഭാ​രം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ അ​ഞ്ച് ദി​വ​സ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി പ​റ​യു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന കാ​ര്യം സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി എ​ന്ന​താ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ ഓ​ഫി​സു​ക​ളും ഈ ​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ന​ൽ​കാം എ​ന്ന​ല്ലാ​തെ, അ​വ​യു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​നും ഇ​പ്പോ​ഴും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം വേ​ണം. സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​ന്നും ഗ്രാ​മ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സു​ക​ളെ​യും ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും നേ​രി​ട്ട് ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. 2002ൽ ​അ​ഞ്ച്​ പ്ര​വൃ​ത്തി ദി​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ഛത്തീ​സ്ഗ​ഢ് തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്​ പി​​ന്നോ​ട്ട്​ പോ​കാ​നു​ള്ള ആ​ലോ​ച​ന​ക​ളി​ലാ​ണ്.

    വി​യോ​ജി​പ്പ്​ ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ​ർ​ക്കാ​ർ ഓ​ഫി​സു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വൃ​ത്തി​ദി​നം ആ​ഴ്ച​യി​ൽ അ​ഞ്ചാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പു​തി​യ ക്ര​മീ​ക​ര​ണം ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്ന്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ളി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ​മു​യ​ർ​ന്നു. നി​ല​വി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ രോ​ഗി​ക​ൾ ഒ.​പി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്​ ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ ശ​നി​യും ഞാ​യ​റും അ​വ​ധി​യാ​കു​ന്ന​​തോ​ടെ ഇ​ത്​ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്​​ച​യി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റും. നി​ല​വി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​ത്​ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ​ക്ക്​ താ​ങ്ങാ​നാ​കു​ന്ന​തി​നു​മ​പ്പു​റം സ​മ്മ​ർ​ദ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ സം​ഘ​ട​ന ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ​ത്.

    അതേസമയം, ക​ല​ക്ഷ​ൻ കു​റ​യു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തെ മു​മ്പ്​ പ​ല​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലും എ​തി​ർ​ത്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​ക്കു​റി കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി നി​ല​പാ​ട്​ മാ​റ്റി.

