Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 6 Feb 2026 10:43 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Feb 2026 10:43 PM IST

    സർക്കാർ ഓഫീസ് ​പ്ര​വൃ​ത്തി ദി​നം അ​ഞ്ച്: ദി​വ​സ​വേ​ത​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ തിരിച്ചടി

    സർക്കാർ ഓഫീസ് ​പ്ര​വൃ​ത്തി ദി​നം അ​ഞ്ച്: ദി​വ​സ​വേ​ത​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ തിരിച്ചടി
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ്ര​വൃ​ത്തി ദി​നം അ​ഞ്ചാ​ക്കു​​മ്പോ​ൾ ക​ന​ത്ത പ്ര​ഹ​ര​മാ​കു​ന്ന​ത് ദി​വ​സ​വേ​ത​ന​ക്കാ​ർ​ക്കാ​ണ്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ക​രാ​ർ-​ദി​വ​സ വേ​ത​ന​ക്കാ​രാ​യി 2.45 ല​ക്ഷം പേ​രു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ ക​രാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ വ​ലി​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യു​ണ്ടാ​കി​ല്ല. പ്ര​വൃ​ത്തി ദി​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച്​ വേ​ത​നം കി​ട്ടു​ന്ന​വ​​ർ​ക്ക്​ ജോ​ലി സ​മ​യം കൂ​ടു​മെ​ന്ന്​ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഒ​രു ദി​വ​സ​ത്തെ വേ​ത​നം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഒ​ന്ന​ര ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം ദി​വ​സ വേ​ത​ന​ക്കാ​രാ​ണ്​ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള​ത്.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഓ​ട്ടം, ഓ​ഫി​സ്​ ചെ​ല​വു​ക​ൾ, വൈ​ദ്യു​തി, വെ​ള്ളം എ​ന്നീ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ലാ​ഭി​ക്കാ​മെ​ന്ന​താ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ മു​ന്നി​ലു​ള്ള​ത്. മു​മ്പും സ​മാ​ന ആ​ലോ​ച​ന​ക​ളു​ണ്ടാ​യെ​ങ്കി​ലും ചി​ല നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളി​ൽ​ത​ട്ടി ച​ർ​ച്ച വ​ഴി​മു​ട്ടു​ക​യും നീ​ക്കം ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    മാ​സ​ത്തി​ലെ ര​ണ്ടാം ശ​നി​ക്കൊ​പ്പം നാ​ലാം ശ​നി കൂ​ടി അ​വ​ധി​യാ​ക്കും​വി​ധ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന​ത്തെ ച​ർ​ച്ച. അ​തേ​സ​മ​യം ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ കാ​ഷ്വ​ൽ ലീ​വ്​ കു​റ​യു​മെ​ന്ന ഉ​പാ​ധി​വെ​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ സ​ർ​വി​സ്​ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ എ​തി​ർ​പ്പു​ണ്ടാ​യ​ത്. ഇ​ക്കു​റി​യും കാ​ഷ്വ​ൽ ലീ​വി​ന്‍റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ല​ട​ക്കം സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ന്ത്​ ഫോ​ർ​മു​ല മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​മെ​ന്ന​തി​ലും അ​വ്യ​ക്​​ത​ത​യു​ണ്ട്.

