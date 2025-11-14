Begin typing your search above and press return to search.
    അരൂർ-തുറവൂർ കണ്ണീർപ്പാത; പൊലിഞ്ഞത്​ 48 ജീവൻ

    അരൂർ-തുറവൂർ കണ്ണീർപ്പാത; പൊലിഞ്ഞത്​ 48 ജീവൻ
    അ​രൂ​ർ-​തു​റ​വൂ​ർ ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന എ​ര​മ​ല്ലൂ​രി​ലെ അ​പ​ക​ട​സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് നി​ലം​പ​തി​ച്ച ഗ​ർ​ഡ​റു​ക​ൾ നീ​ക്കു​ന്നു

    ആ​​ല​​പ്പു​​ഴ: ദേ​​ശീ​​യ​​പാ​​ത​​യി​​ൽ മ​​ര​​ണ​​ക്കെ​​ണി​​യാ​യി​​ അ​​രൂ​​ർ-​തൂ​​റ​​വൂ​​ർ ഉ​​യ​​ര​​പ്പാ​​ത നി​​ർ​​മാ​​ണം. വീ​തി​കു​റ​ഞ്ഞ പാ​ത​യി​ൽ ഇ​​തു​​വ​​രെ പൊ​ലി​ഞ്ഞ​ത്​ 48 ജീ​വ​ൻ. യാ​ത്രി​ക​ർ​ക്ക്​ സു​ര​ക്ഷ​യൊ​രു​ക്കാ​തെ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ‘പ​ണി’​യാ​ണ്​ വി​ല്ല​നാ​വു​ന്ന​ത്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച 2.30ന്​ ​അ​രൂ​ർ-​തു​റ​വൂ​ർ ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നി​ടെ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ്​ ഗ​ർ​ഡ​റു​ക​ൾ നി​ലം​പൊ​ത്തി പി​ക്അ​പ്​ വാ​നി​ന്​ മു​ക​ളി​ൽ വീ​ണ്​ ഡ്രൈ​വ​ർ ഹ​രി​പ്പാ​ട്​ പ​ള്ളി​പ്പാ​ട്​ സ്വ​​ദേ​ശി രാ​ജേ​ഷ്​ മ​രി​ച്ച​താ​ണ്​ ഏ​റ്റ​വും ​ ഒ​ടു​വി​ല​ത്തെ സം​ഭ​വം. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ വേ​ണ്ട സു​ര​ക്ഷ മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന്​ പ​രാ​തി​യു​ണ്ട്.

    ദേ​ശീ​യ​പാ​ത നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്ത്​ വെ​ളി​ച്ച​മി​ല്ലാ​ത്ത​തും അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ വ​ഴി​തി​രി​ച്ചു​വി​ട​ലും കാ​ര​ണം അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തി​നു പു​റ​മെ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റും ഇ​രു​മ്പു​മൊ​ക്കെ മു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​കൂ​ടി വീ​ണാ​ൽ യാ​ത്രി​ക​ർ​ക്ക് എ​ന്ത്​ സു​ര​ക്ഷ​യെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​നും ഉ​ത്ത​ര​മി​ല്ല. വീ​തി​കു​റ​ഞ്ഞ പാ​ത​യി​ൽ അ​പ​ക​ടം പ​തി​വാ​യി​ട്ടും മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ പ​രാ​തി. പ​ക​ലും രാ​ത്രി​യും പ​ണി​ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഗ​താ​ഗ​തം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​റി​ല്ല. കു​ണ്ടും കു​ഴി​യും നി​റ​ഞ്ഞ റോ​ഡി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്​ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഞ്ചാ​രം. ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ന്​ പ​ല​യി​ട​ത്തും ആ​ളു​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മാ​ണ​സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക്​ എ​ത്തു​ന്ന​തും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യാ​ക്കു​ന്നു.

    ആ​ല​പ്പു​ഴ ബൈ​പാ​സി​ൽ നാ​ല്​ ഗ​ർ​ഡ​റു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ന്നു​വീ​ണ് എ​ട്ടു​മാ​സം പി​ന്നി​ടു​മ്പോ​ഴാ​ണ് അ​ടു​ത്ത അ​പ​ക​ടം. അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ വ​ഴി​തി​രി​ച്ചു​വി​ട​ൽ കാ​ര​ണം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്ര​ണം വി​ട്ടു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്രം ഒ​രു​ഡ​സ​നോ​ളം മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഈ ​വ​ർ​ഷം മാ​ത്രം സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​റു​മാ​സം മു​മ്പ്​ കോ​ട​ന്തു​രു​ത്തി​ൽ ബീ​മി​നു​മു​ക​ളി​ൽ ഫ്രെ​യിം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ഇ​രു​മ്പ് ഫ്രെ​യിം ത​ക​ർ​ന്നു​വീ​ണ് അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി മ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 17ന് ​തു​റ​വൂ​ർ ജ​ങ്​​ഷ​നി​ൽ സി-​ബീം ഇ​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. രാ​ത്രി​യി​ൽ വേ​ണ്ട​ത്ര വെ​ളി​ച്ച​വും വ​ഴി​തി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട​ത്​ അ​റി​യാ​നു​ള്ള മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ബോ​ർ​ഡു​ക​ളോ​യി​ല്ല. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ലെ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ പ​തി​വാ​കു​ന്ന​ത് യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ​യും പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളെ​യും ഭീ​തി​യി​ലാ​ഴ്ത്തു​ക​യാ​ണ്.

    ഗ​ർ​ഡ​ർ ത​ക​ർ​ച്ച ‘തു​ട​ർ​ക്ക​ഥ’

    ആ​ല​പ്പു​ഴ: ബൈ​പാ​സ്​ നി​ർ​മാ​ണ വേ​ള​യി​ൽ ഗ​ർ​ഡ​ർ ത​ക​ർ​ച്ച തു​ട​ർ​ക്ക​ഥ. 2024 ജൂ​ൺ 11ന്​ ​വ​നി​ത-​ശി​ശു ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക്​ സ​മീ​പം കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ഗ​ർ​ഡ​ർ പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ച്ചി​രു​ന്നു. ബ​ല​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കു​ള്ള പ്ര​ഷ​ർ ടെ​സ്റ്റി​നി​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​പ​ക​ടം. സാ​​ങ്കേ​തി​ക ത​ക​രാ​റാ​ണ്​ അ​പ​ക​ട​കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം.

    ആ​ല​പ്പു​ഴ ബൈ​പാ​സി​ലെ ആ​ദ്യ മേ​ൽ​പാ​ല​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നി​ടെ​യും ത​ക​രാ​ർ സം​ഭ​വി​ച്ചി​രു​ന്നു. കു​തി​ര​പ്പ​ന്തി​ക്ക്​ സ​മീ​പ​ത്ത്​ അ​പ്രോ​ച്ച് റോ​ഡി​ന്റെ ഭി​ത്തി​യി​ൽ വി​ള്ള​ലു​ണ്ടാ​യി മ​ണ്ണ് പു​റ​ത്തേ​ക്ക്​ വ​ന്നി​രു​ന്നു. ബൈ​പാ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​നു മു​മ്പേ മാ​ളി​ക​മു​ക്കി​ലെ അ​ടി​പ്പാ​ത​യി​ലും ചോ​ർ​ച്ച​യു​ണ്ടാ​യി. പാ​ല​ത്തി​ലെ എ​ക്സ്പാ​ൻ​ഷ​ൻ ജോ​യ​ന്‍റു​ക​ൾ ഇ​ട​ക്ക്​ ഇ​ള​കി കു​ഴി രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    മാ​ർ​ച്ച്​ മൂ​ന്നി​ന്​ ആ​ല​പ്പു​ഴ ബീ​ച്ച്​ വി​ജ​യ്​ പാ​ർ​ക്കി​ന്​ സ​മീ​പം നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലി​രു​ന്ന ര​ണ്ടാം ബൈ​പാ​സ്​ മേ​ൽ​പാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ നാ​ല്​ കൂ​റ്റ​ൻ ഗ​ർ​ഡ​റു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. അ​രൂ​ർ-​തു​റ​വൂ​ർ ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന ക​മ്പ​നി ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ലെ നി​ർ​മാ​ണ​വും ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    90 ട​ണ്ണു​ള്ള ഗ​ർ​ഡ​റു​ക​ൾ 30 അ​ടി ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ പ​തി​ച്ച ഗ​ർ​ഡ​റു​ക​ളു​ടെ ക​മ്പി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വ​ള​യു​ക​യും കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ്​ ചി​ന്നി​ച്ചി​ത​റ​യി​ട്ടും കാ​ര​ണം എ​ന്താ​ണെ​ന്ന്​ ഇ​നി​യും ക​​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഏ​പ്രി​ൽ 18ന്​ ​വീ​ണ്ടും ആ​ല​പ്പു​ഴ ബീ​ച്ചി​ൽ ഗ​ർ​ഡ​ർ അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​യി. ബൈ​പാ​സ്​ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള തൂ​ണി​ൽ ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ഗ​ർ​ഡ​റു​മാ​യി എ​ത്തി​യ ലോ​റി കു​ഴി​യി​ൽ വീ​ണ്​ ഗ​ർ​ഡ​ർ ര​ണ്ടാ​യി ഒ​ടി​ഞ്ഞു.

