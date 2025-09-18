Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    18 Sept 2025 5:53 PM IST
    Updated On
    18 Sept 2025 6:44 PM IST

    4,734 കാട്ടുപന്നികളെ വെടിവെച്ച് കൊന്നു -എ.കെ. ശശീന്ദ്രൻ

    വന്യജീവി ആക്രമണ മരണം: നിലവിൽ നൽകുന്ന പത്തുലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ഇരട്ടിയാക്കുന്നത് പരിഗണനയിൽ -മന്ത്രി
    4,734 കാട്ടുപന്നികളെ വെടിവെച്ച് കൊന്നു -എ.കെ. ശശീന്ദ്രൻ
    തിരുവനന്തപുരം: മനുഷ്യ ജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണിയായ കാട്ടുപന്നികളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക്​ അധികാരം നൽകിയതോടെ ജൂലൈ വരെ 4,734 എണ്ണത്തിനെ വെടിവച്ചു കൊന്നെന്ന് വനം മന്ത്രി എ.കെ. ശശീന്ദ്രൻ നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു. പാലക്കാ‌ട്ടാണ് കൂടുതൽ പന്നികളെ കൊന്നത് -1457. മലപ്പുറത്ത് -826, തിരുവനന്തപുരം -796 പന്നികളെയും കൊന്നു.

    നാടൻ കുരങ്ങുകളെ 1972 ലെ വന്യജീവി (സംരക്ഷണം) നിയമത്തിന്റെ ഒന്നാം പട്ടികയിലുൾപ്പെടുന്നതിനാൽ എണ്ണം നിയന്ത്രിക്കാൻ പരിമിതിയുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്രാനുമതി തേടി​. കർമ്മപദ്ധതിയും തയാറാക്കി വരുന്നു.

    വന്യജീവി ആക്രമണം മൂലം ജീവഹാനി സംഭവിക്കുന്നവരുടെ കുടുംബത്തിന് നിലവിൽ നൽകുന്ന പത്തുലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ഇരട്ടിയാക്കുന്നത്​ സർക്കാർ പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു. വനത്തിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള പാമ്പുകടി, തേനീച്ച, കടന്നൽ കുത്ത്​ മൂലമുള്ള ജീവഹാനിക്ക്​ നഷ്ടപരിഹാരം നാല് ലക്ഷം രൂപയായി വർധിപ്പിച്ചു​.

    ആകെ വനാതിർത്തിയായ 11,554 കിലോമീറ്ററിൽ 10,714 കിലോമീറ്റർ അതിർത്തി നിർണയിച്ച് ജണ്ട കെട്ടി. ഇനി 840 കിലോമീറ്ററിലാണ് ജണ്ട‌ നിർമ്മിക്കേണ്ടത്. ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നശേഷം 9,441 ജണ്ട‌കൾ നിർമ്മിച്ചെന്നും മന്ത്രി ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ മന്ത്രി വ്യക്​തമാക്കി.

    കാട്ടുപന്നിയെ വേട്ടയാടി മാംസം വിറ്റ കേസിൽ മൂന്നുപേർ അറസ്റ്റിൽ

    വ​ര​വൂ​ർ: കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​യെ വേ​ട്ട​യാ​ടി മാം​സം വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ മൂ​ന്നു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. കാ​ഞ്ഞി​ര​ക്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ വ​ട​ക്ക​ൻ​വീ​ട്ടി​ൽ മി​ഥു​ൻ (30), മ​ങ്കാ​ത്ത് വീ​ട്ടി​ൽ ശി​വ​ൻ (54), മ​ന​വ​ള​പ്പി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ കെ.​എം. മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ (65) എ​ന്നി​വ​രാണ് അറസ്റ്റിലായത്.


    പ​ന്നി​വേ​ട്ട​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ദേ​ശ​മം​ഗ​ലം പ​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി കി​ഴ​ക്കേ​തി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്ത​ഫ​യെ നേ​ര​ത്തെ വ​നം വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പി​ടി​കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു. ഇ​യാ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​തി​ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ മി​ഥു​ൻ കാ​ഞ്ഞി​ര​ക്കോ​ട് സെൻറ​റി​ൽ ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ ഡ്രൈ​വ​റാ​ണ്. മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ കേ​ര​ള വെ​റ്റ​റി​ന​റി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ നി​ന്നും വി​ര​മി​ച്ച ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​ണ്. പ്ര​തി​ക​ളെ വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി. കേ​സി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​റ​സ്റ്റു​ക​ൾ ഇ​നി​യും ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി ഫോ​റ​സ്റ്റ് റെ​യ്ഞ്ചി​ന് കീ​ഴി​ലെ പൂ​ങ്ങോ​ട് ഫോ​റ​സ്റ്റ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ ബി. ​അ​ശോ​ക് രാ​ജി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള വ​ന​പാ​ല​ക​രാണ് അ​റ​സ്റ്റ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത്.

