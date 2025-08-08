Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    8 Aug 2025 11:23 PM IST
    Updated On
    8 Aug 2025 11:23 PM IST

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് 45 ഷവർമ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പൂട്ട്

    shawarma shop
    ഷവർമ ഷോപ്പ്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഷ​വ​ർ​മ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്ന​റി​യാ​ൻ ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ വ​കു​പ്പ് 1557 പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി മ​ന്ത്രി വീ​ണാ ജോ​ർ​ജ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ച്, ആ​റ് തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ രാ​ത്രി 59 സ്‌​ക്വാ​ഡു​ക​ളാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    256 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് റെ​ക്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ നോ​ട്ടീ​സും 263 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കോ​മ്പൗ​ണ്ടി​ങ് നോ​ട്ടീ​സും ന​ൽ​കി. വീ​ഴ്ച ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ 45 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം നി​ർ​ത്തി​വെ​പ്പി​ച്ചു.

    shawarmashopKerala News
