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    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Aug 2026 8:33 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2026 8:33 AM IST

    കേ​ൾ​ക്കാം, ജ​യി​ലി​ലെ പ​ച്ച​യാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ; ക​ർ​ഷ​ക പു​ര​സ്കാ​ര നി​റ​വി​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ലെ 45 ഏ​ക്ക​ർ കൃ​ഷി

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    Officials at the vegetable garden at Kannur Central Jail
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    ക​ണ്ണൂ​ർ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ലെ പ​ച്ച​ക്ക​റി​ത്തോ​ട്ടത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

    ക​ണ്ണൂ​ർ: ജ​യി​ൽ​ചാ​ട്ടം, പ​രോ​ൾ, ത​ട​വു​കാ​രു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ പ​തി​വ് വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റ​ത്ത് ചി​ല ‘പ​ച്ച​യാ​യ’ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മു​ണ്ട് ക​ണ്ണൂ​ർ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ന്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ നെ​റ്റ് സീ​റോ കാ​ർ​ബ​ൺ ജ​യി​ൽ ആ​ണ് ക​ണ്ണൂ​ർ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ. ഹ​രി​ത കേ​ര​ള മി​ഷ​നു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് 2025 ജ​നു​വ​രി 20നാ​ണ് ജ​യി​ലി​ൽ നെ​റ്റ് സീ​റോ കാ​ർ​ബ​ൺ പ​ദ്ധ​തി തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ഇ​തി​നാ​യി ഹ​രി​ത​സ്പ​ർ​ശം എ​ന്ന കൂ​ട്ടാ​യ്മ ആ​ദ്യം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. ഈ ​കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ഫ​ലം കൂ​ടി​യാ​ണ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ലെ കൃ​ഷി​ക്ക് സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല ക​ർ​ഷ​ക പു​ര​സ്കാ​രം തേ​ടി​യെ​ത്തി​യ​ത്. കൃ​ഷി​യി​ൽ മി​ക​വു​ള്ള പൊ​തു​മേ​ഖ​ല സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​നു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​ര​മാ​ണി​ത്. അ​ര​ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് പു​ര​സ്കാ​ര തു​ക.

    കൃ​ഷി അ​റി​യു​ന്ന ഒ​ട്ടേ​റെ അ​ന്തേ​വാ​സി​ക​ൾ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ലു​ണ്ട്. അ​വ​രെ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് പു​ഴാ​തി കൃ​ഷി​ഭ​വ​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ 45 ഏ​ക്ക​റി​ൽ സം​യോ​ജി​ത കൃ​ഷി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ജ​യി​ലി​നു​ള്ളി​ൽ 15 ഏ​ക്ക​റി​ലും പു​റ​ത്ത് 30 ഏ​ക്ക​റി​ലു​മാ​ണ് ഈ ​കൃ​ഷി. തെ​ങ്ങ്, റ​ബ​ർ, ക​ശു​മാ​വ്, മാ​വ്, പ്ലാ​വ്, പ​പ്പാ​യ, കു​രു​മു​ള​ക്, പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ, കി​ഴ​ങ്ങു​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, വാ​ഴ, ത​ണ്ണി​മ​ത്ത​ൻ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന കൃ​ഷി​ക​ൾ. പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ ജ​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നും വി​ൽ​പ​ന​ക്കും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കും.

    പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ വി​ൽ​ക്കാ​ൻ ജ​യി​ലി​നു മു​ന്നി​ൽ ക​ട​യു​ണ്ട്. 2,000 തെ​ങ്ങു​ക​ളി​ൽ 800 എ​ണ്ണം കാ​യ്ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. കൊ​ല്ല​ത്തി​ൽ 35,000 തേ​ങ്ങ​യാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തെ​ല്ലാം ഭ​ക്ഷ​ണ, വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കും. 430 മാ​വു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ 1000 കി​ലോ​ഗ്രാം മാ​മ്പ​ഴം ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. 61 പ​ശു​ക്ക​ൾ, 60 ആ​ടു​ക​ൾ, 1500 ഇ​റ​ച്ചി​ക്കോ​ഴി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ണ്ട്. പാ​ൽ ജ​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജ​യി​ൽ ബി​രി​യാ​ണി​ക്കും ജ​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നും കോ​ഴി​യി​റ​ച്ചി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കും. ആ​ടു​ക​ളെ ലേ​ലം ചെ​യ്തു വി​ൽ​ക്കും. ഓ​ണ​വി​പ​ണി ക​ണ്ട് 5,000 ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി ചെ​ടി​ക​ൾ ന​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. 2500 ച​ട്ടി​യി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ മു​ല്ല​പ്പൂ​ക്കൃ​ഷി​യും വ​ൻ വി​ജ​യ​മാ​ണ്.

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    TAGS:Kannur Central JailGovernment of KeralafarmlandFarmers award
    News Summary - ക​ർ​ഷ​ക പു​ര​സ്കാ​ര നി​റ​വി​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ലെ 45 ഏ​ക്ക​ർ കൃ​ഷി
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